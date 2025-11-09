Блекаут вдарив по зв’язку: Vodafone пояснив причини масштабних обмежень у мережі

Користувачі масово скаржаться на відсутність мобільного інтернету та покриття після відновлення електропостачання. Оператор говорить, що перебої виникають через велике навантаження на мережу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Vodafone в Facebook.
Після масових відключень електропостачання, коли світло в більшості регіонів уже відновили, користувачі Vodafone почали масово скаржитись на відсутність мобільного зв’язку та інтернету.
Багато абонентів повідомили про повну відсутність сигналу, навіть за наявності електропостачання у їхніх будинках.
"Через перебої в електропостачанні можуть бути тимчасові обмеження в роботі мережі Vodafone", - зазначили в компанії.
Як пояснює оператор, їх інженери намагаються робити все можливе, для стабілізації роботи, проте при відключенні світла усі одразу переходять в мобільні мережі інтернету, що викликає надзвичайно велике навантаження на зв'язок.
"Мобільна мережа теж потребує живлення. Всі базові станції забезпечені резервним джерелом живлення, що дозволяє забезпечити роботу станції до декількох годин, в залежності від навантаження", - додали в Vodafone.
Також, оператор пояснив, що, якщо у вас є доступна мережа іншого українського оператора то варто користуватись національним роумінгом і періодично пробувати зареєструватись у їх мережі, щоб залишатись на зв'язку доки фахівці шукають варіанти вирішення проблеми.
Нагадаємо, що у ніч на 8 листопада 2025 року Україна зазнала масштабної атаки з боку Росії. Ворог застосував ракети та безпілотники, щоб завдати удару по енергетичній інфраструктурі країни.
Це спричинило аварійні відключення електроенергії у кількох областях та значні перебої в роботі критично важливих об’єктів.
Все що відомо про вчорашню комбіновану атаку ворога, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
Варто зазначити, що зокрема весь Кременчук Полтавської області залишився повністю без світла.
Тим часом в "Укренерго" поінформували, що відключення в Україні 9 листопада посиляться.