Блэкаут ударил по связи: Vodafone объяснил причины масштабных ограничений в сети

После массовых отключений электроснабжения, когда свет в большинстве регионов уже восстановили, пользователи Vodafone начали массово жаловаться на отсутствие мобильной связи и интернета.

Многие абоненты сообщили о полном отсутствии сигнала, даже при наличии электроснабжения в их домах.

"Из-за перебоев в электроснабжении могут быть временные ограничения в работе сети Vodafone", - отметили в компании.

Как объясняет оператор, их инженеры пытаются делать все возможное, для стабилизации работы, однако при отключении света все сразу переходят в мобильные сети интернета, что вызывает чрезвычайно большую нагрузку на связь.

"Мобильная сеть тоже нуждается в питании. Все базовые станции обеспечены резервным источником питания, что позволяет обеспечить работу станции до нескольких часов, в зависимости от нагрузки", - добавили в Vodafone.

Также, оператор пояснил, что, если у вас есть доступная сеть другого украинского оператора то стоит пользоваться национальным роумингом и периодически пробовать зарегистрироваться в их сети, чтобы оставаться на связи пока специалисты ищут варианты решения проблемы.