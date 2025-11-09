RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Блэкаут ударил по связи: Vodafone объяснил причины масштабных ограничений в сети

Фото: украинцы жалуются на работу Vodafone (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Пользователи массово жалуются на отсутствие мобильного интернета и покрытия после восстановления электроснабжения. Оператор говорит, что перебои возникают из-за большой нагрузки на сеть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Vodafone в Facebook.

После массовых отключений электроснабжения, когда свет в большинстве регионов уже восстановили, пользователи Vodafone начали массово жаловаться на отсутствие мобильной связи и интернета.

Многие абоненты сообщили о полном отсутствии сигнала, даже при наличии электроснабжения в их домах.

"Из-за перебоев в электроснабжении могут быть временные ограничения в работе сети Vodafone", - отметили в компании.

Как объясняет оператор, их инженеры пытаются делать все возможное, для стабилизации работы, однако при отключении света все сразу переходят в мобильные сети интернета, что вызывает чрезвычайно большую нагрузку на связь.

"Мобильная сеть тоже нуждается в питании. Все базовые станции обеспечены резервным источником питания, что позволяет обеспечить работу станции до нескольких часов, в зависимости от нагрузки", - добавили в Vodafone.

Также, оператор пояснил, что, если у вас есть доступная сеть другого украинского оператора то стоит пользоваться национальным роумингом и периодически пробовать зарегистрироваться в их сети, чтобы оставаться на связи пока специалисты ищут варианты решения проблемы.

Обстрел Украины

Напомним, что в ночь на 8 ноября 2025 года Украина подверглась масштабной атаке со стороны России. Враг применил ракеты и беспилотники, чтобы нанести удар по энергетической инфраструктуре страны.

Это повлекло аварийные отключения электроэнергии в нескольких областях и значительные перебои в работе критически важных объектов.

Все что известно о вчерашней комбинированной атаке врага, можно узнать в материале РБК-Украина.

Стоит отметить, что в частности весь Кременчуг Полтавской области остался полностью без света.

Тем временем в "Укрэнерго" проинформировали, что отключения в Украине 9 ноября усилятся.

Читайте РБК-Украина в Google News
Vodafone УкраинаОтключения света