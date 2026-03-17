"Блекаут" у небі Німеччини: чому аеропорт Берліна повністю зупинить роботу 18 березня

Отож, стало відомо, що 18 березня аеропорт Берлін-Бранденбург (BER) не обслуговуватиме жодного регулярного літака. Причиною зупинки роботи стане страйк, оголошений німецькою профспілкою Verdi, яка представляє працівників державного сектору та транспортної галузі.

При цьому страйк охопить не лише пілотів чи бортпровідників, а й наземні служби, без яких робота летовища неможлива. Тому адміністрація BER офіційно звернулася до пасажирів не приїжджати в аеропорт, адже допомоги на місці не буде.

Відомо, що страйк оголошено на тлі трудового конфлікту між профспілкою та роботодавцями державного сектору. Сторони ведуть переговори щодо підвищення заробітної плати та умов праці для працівників.

У Verdi заявили, що під час другого раунду переговорів роботодавці запропонували умови, які профспілковий переговорний комітет визнав неприйнятними. Через відсутність компромісу сторони не змогли досягти угоди, що й призвело до оголошення страйку.

Що робити пасажирам

Адміністрація Аеропорт Берлін-Бранденбург закликала пасажирів звернутися до своїх авіакомпаній або туроператорів для:

перебронювання квитків;

пошуку альтернативних маршрутів;

отримання додаткової інформації про перенесені або скасовані рейси.

Очікується, що страйк серйозно вплине на авіасполучення у Берліні та прилеглих регіонах Німеччини, оскільки цей аеропорт є головним транспортним вузлом столиці.

Авіакомпанії вже почали попереджати пасажирів про можливі затримки та скасування рейсів і радять перевіряти статус свого перельоту перед поїздкою до аеропорту.