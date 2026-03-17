"Блэкаут" в небе Германии: почему аэропорт Берлина полностью остановит работу 18 марта

05:20 17.03.2026 Вт
2 мин
Пассажирам советуют немедленно изменить планы
aimg Оксана Гапончук
Иллюстративное фото: аэропорт Берлина (Getty Images)

В среду, 18 марта, авиасообщение с Берлином будет разорвано. Администрация аэропорта подтвердила, что все взлеты и посадки отменены, а терминалы будут пустыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление администрации аэропорта в социальной сети X.

Итак, стало известно, что 18 марта аэропорт Берлин-Бранденбург (BER) не будет обслуживать ни одного регулярного самолета. Причиной остановки работы станет забастовка, объявленная немецким профсоюзом Verdi, который представляет работников государственного сектора и транспортной отрасли.

При этом забастовка охватит не только пилотов или бортпроводников, но и наземные службы, без которых работа аэропорта невозможна. Поэтому администрация BER официально обратилась к пассажирам не приезжать в аэропорт, ведь помощи на месте не будет.

Известно, что забастовка объявлена на фоне трудового конфликта между профсоюзом и работодателями государственного сектора. Стороны ведут переговоры о повышении заработной платы и условий труда для работников.

В Verdi заявили, что во время второго раунда переговоров работодатели предложили условия, которые профсоюзный переговорный комитет признал неприемлемыми. Из-за отсутствия компромисса стороны не смогли достичь соглашения, что и привело к объявлению забастовки.

Что делать пассажирам

Администрация Аэропорт Берлин-Бранденбург призвала пассажиров обратиться к своим авиакомпаниям или туроператорам для:

  • перебронирования билетов;
  • поиска альтернативных маршрутов;
  • получения дополнительной информации о перенесенных или отмененных рейсах.

Ожидается, что забастовка серьезно повлияет на авиасообщение в Берлине и прилегающих регионах Германии, поскольку этот аэропорт является главным транспортным узлом столицы.

Авиакомпании уже начали предупреждать пассажиров о возможных задержках и отмене рейсов и советуют проверять статус своего перелета перед поездкой в аэропорт.

