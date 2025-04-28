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Блекаут в Іспанії: повне відновлення енергопостачання займе від 6 до 10 годин, - El Pais

Фото: повне відновлення енергопостачання в Іспанії займе від 6 до 10 годин (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Відключення електроенергії в Іспанії є "винятковим і абсолютно надзвичайним". На повне відновлення енергопостачання може знадобитися від 6 до 10 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Як повідомляє видання, причини відключення електроенергії досі невідомі. Енергокомпанія Red Electrica розслідує причини інциденту.

Директор служби операцій Red Electrica Едуардо Прієто заявив, що збій є "винятковим і абсолютно надзвичайним". За його словами, для його усунення знадобиться від 6 до 10 годин, тобто електропостачання не буде повністю відновлене до сьогоднішнього вечора.

Як повідомили в Red Electrica, знеструмлення змусило призупинити весь залізничний рух, вплинуло на авіасполучення, спричинило перебої в роботі громадського транспорту та навіть відключило світлофори в багатьох районах.

Відключення електроенергії також впливає на іншу інфраструктуру та послуги: супермаркети попереджають, що приймають лише готівку, а людей довелося рятувати із заблокованих ліфтів.

Блекаут у Європі

Нагадаємо, у понеділок, 28 квітня, у низці європейських країн почали повідомляли про масштабні перебої з електропостачанням.

Відключення світла спостерігається в Іспанії, Португалії та Андоррі, а також в одному з регіонів Франції. Причини знеструмлення наразі невідомі.

Водночас португальська національна електрична компанія REN назвала можливою причиною проблеми - пожежу на південному заході Франції, на горі Аларік. Ця пожежа пошкодила високовольтну лінію електропередач між Перпіньяном і східною Нарбонною.

Також розслідується версія кібератаки.

Детальніше про блекаут у Європі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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ІспаніяЕлектроенергіяВідключеня світлаБлекаут