Блекаут в Іспанії: повне відновлення енергопостачання займе від 6 до 10 годин, - El Pais

Як повідомляє видання, причини відключення електроенергії досі невідомі. Енергокомпанія Red Electrica розслідує причини інциденту.

Директор служби операцій Red Electrica Едуардо Прієто заявив, що збій є "винятковим і абсолютно надзвичайним". За його словами, для його усунення знадобиться від 6 до 10 годин, тобто електропостачання не буде повністю відновлене до сьогоднішнього вечора.

Як повідомили в Red Electrica, знеструмлення змусило призупинити весь залізничний рух, вплинуло на авіасполучення, спричинило перебої в роботі громадського транспорту та навіть відключило світлофори в багатьох районах.

Відключення електроенергії також впливає на іншу інфраструктуру та послуги: супермаркети попереджають, що приймають лише готівку, а людей довелося рятувати із заблокованих ліфтів.