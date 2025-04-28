Блэкаут в Испании: полное восстановление энергоснабжения займет от 6 до 10 часов, - El Pais

Как сообщает издание, причины отключения электроэнергии до сих пор неизвестны. Энергокомпания Red Electrica расследует причины инцидента.

Директор службы операций Red Electrica Эдуардо Прието заявил, что сбой является "исключительным и абсолютно чрезвычайным". По его словам, для его устранения понадобится от 6 до 10 часов, то есть электроснабжение не будет полностью восстановлено до сегодняшнего вечера.

Как сообщили в Red Electrica, обесточивание заставило приостановить все железнодорожное движение, повлияло на авиасообщение, вызвало перебои в работе общественного транспорта и даже отключило светофоры во многих районах.

Отключение электроэнергии также влияет на другую инфраструктуру и услуги: супермаркеты предупреждают, что принимают только наличные, а людей пришлось спасать из заблокированных лифтов.