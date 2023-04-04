Блеф заради перемовин: Данілов пояснив передачу Білорусі російських "Іскандерів"

"Що стосується ядерної зброї - чистий блеф російської федерації. У них є велике бажання якомога швидше вийти на перемовини і за нашими спинами домовлятися, щоб з ними сіли за стіл переговорів", - сказав Данілов.

Як пояснив секретар РНБО, росіяни хочуть вийти на переговори, через що й роблять усе можливе та неможливе "щоб все це відбулося, в тому числі й так званий ядерний шантаж".

"Якщо Росія поставить саме боєголовки, тому що зараз там є засоби донесення, як сказав міністр оборони Російської Федерації, "Іскандер-М", я можу сказати, що вони будуть і надалі пробувати нагнітати цю ситуацію", - додав Данілов.

Також секретар РНБО наголосив на важливості майбутніх результатів візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Китаю.