"Благословляв" на вбивства та збирав на дрони. Протоієрею РПЦ повідомлено про підозру

Протоієрею РПЦ із Криму Дмитро Кроткову повідомлено про підозру. Підозрюваний "благословляв" терористів на вбивства українців та поставляв ворогу ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Що сталось

СБУ зібрала доказову базу проти протоієрея Дмитра Кроткова - керівника військового відділу "Кримської митрополії" РПЦ. Перебуваючи в Криму підозрюваний організував збір коштів на потреби окупаційних угруповань, які воюють проти наших воїнів.

"Благодійні внески" надходять на рахунки так званого "спеціального гуманітарного центру", який очолив Кротков. Одержані гроші він використовує для закупівлі дронів, тепловізорів, портативних радіостанцій та антидронових рушниць. Зокрема продукцію він особисто відвозив окупантам, які дислоковані на передовій у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

"Також під час перебування на лінії фронту він разом з іншими кліриками РПЦ освячував бойову техніку окупантів та "благословляв" їх на вбивства українців", - пише пресслужба.

Фото: Дмитро Кротков (ssu.gov.ua)

Після підриву терористами Каховської ГЕС підозрюваний приїздив до постраждалих районів лівобережжя Херсонської області й "проповідував" кремлівські наративи щодо "причин" надзвичайної події й таким чином намагався дискредитувати українських захисників.

"Через свою публічну активність на користь країни-агресора Кротков є частим гостем у телеефірах російського пропагандиста Соловйова", - додає СБУ.

Що відомо про Кроткова

Фігурант підтримав терористів ще під час захоплення Криму. Тоді ж він був настоятелем храму УПЦ МП у Сімферополі й разом з ворогом намагався блокувати бригаду берегової оборони ЗСУ у селі Перевальне.

"За даними слідства, клірик у гучномовець закликав українських захисників здатися і перейти на бік ворога. За це він отримав "посаду" у так званій Кримській митрополії РПЦ", - пише СБУ.

Що загрожує

Кроткову повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України - пособництво державі-агресору.

"Оскільки зловмисник переховується на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності за злочини проти нашої держави", - пояснює пресслужба.