"Благословлял" на убийства и собирал на дроны. Протоиерею РПЦ сообщено о подозрении

Протоиерею РПЦ из Крыма Дмитрию Кроткову сообщено о подозрении. Подозреваемый "благословлял" террористов на убийства украинцев и поставлял врагу ударные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Что случилось

СБУ собрала доказательную базу против протоиерея Дмитрия Кроткова - руководителя военного отдела "Крымской митрополии" РПЦ. Находясь в Крыму подозреваемый организовал сбор средств на нужды оккупационных группировок, которые воюют против наших воинов.

"Благотворительные взносы" поступают на счета так называемого "специального гуманитарного центра", который возглавил Кротков. Полученные деньги он использует для закупки дронов, тепловизоров, портативных радиостанций и антидронових ружей. В частности продукцию он лично отвозил оккупантам, которые дислоцированы на передовой в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

"Также во время пребывания на линии фронта он вместе с другими клириками РПЦ освящал боевую технику оккупантов и "благословлял" их на убийства украинцев", - пишет пресс-служба.

Фото: Дмитрий Кротков (ssu.gov.ua)

После подрыва террористами Каховской ГЭС подозреваемый приезжал в пострадавшие районы левобережья Херсонской области и "проповедовал" кремлевские нарративы о "причинах" чрезвычайного происшествия и таким образом пытался дискредитировать украинских защитников.

"Из-за своей публичной активности в пользу страны-агрессора Кротков является частым гостем в телеэфирах российского пропагандиста Соловьева", - добавляет СБУ.

Что известно о Кроткове

Фигурант поддержал террористов еще во время захвата Крыма. Тогда же он был настоятелем храма УПЦ МП в Симферополе и вместе с врагом пытался блокировать бригаду береговой обороны ВСУ в селе Перевальное.

"По данным следствия, клирик в громкоговоритель призвал украинских защитников сдаться и перейти на сторону врага. За это он получил "должность" в так называемой Крымской митрополии РПЦ", - пишет СБУ.

Что угрожает

Кроткову сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины - пособничество государству-агрессору.

"Поскольку злоумышленник скрывается на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы привлечь его к ответственности за преступления против нашего государства", - объясняет пресс-служба.