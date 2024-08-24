В Україні заборонять РПЦ. Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону Російської православної церкви (РПЦ) та пов'язаних з нею організацій в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради .

Це означає, що після того, як закон набере чинності в українських церков, які підозрюються у співпраці з РПЦ, буде 9 місяців на розрив зв'язків .

Як вказано на сайті Ради, Зеленський отримав закон для підпису 23 серпня 2024 року, напередодні Дня незалежності України.

Що передувало

У вівторок, 20 серпня, Рада підтримала законопроект, яким пропонувалося заборонити в Україні РПЦ та пов'язані з нею організації.

За словами голови комітету з гуманітарної та інформаційної політики Ради Микити Потураєва, даний закон потрібен для ефективної боротьби з російською пропагандою. Адже Росія поширює її і через церкву.

А ось голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Климент у коментарі РБК-Україна розповів, що закон не відповідає Конституції і документ нібито відкриває перспективи дискримінації віруючих.

Також президент Володимир Зеленський обговорював цей закон з вселенським патріархом Варфоломієм.

Зазначимо, докладніше про ситуацію читайте в окремому матеріалі РБК-Україна "Геть від Москви. Як у Раді збираються заборонити зв'язки із РПЦ та що про це думає Зеленський".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.