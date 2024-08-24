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В Україні заборонять РПЦ. Зеленський підписав закон

Субота 24 серпня 2024 10:53
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В Україні заборонять РПЦ. Зеленський підписав закон Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону Російської православної церкви (РПЦ) та пов'язаних з нею організацій в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради.

Як вказано на сайті Ради, Зеленський отримав закон для підпису 23 серпня 2024 року, напередодні Дня незалежності України.

Це означає, що після того, як закон набере чинності в українських церков, які підозрюються у співпраці з РПЦ, буде 9 місяців на розрив зв'язків.

Що передувало

У вівторок, 20 серпня, Рада підтримала законопроект, яким пропонувалося заборонити в Україні РПЦ та пов'язані з нею організації.

За словами голови комітету з гуманітарної та інформаційної політики Ради Микити Потураєва, даний закон потрібен для ефективної боротьби з російською пропагандою. Адже Росія поширює її і через церкву.

А ось голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Климент у коментарі РБК-Україна розповів, що закон не відповідає Конституції і документ нібито відкриває перспективи дискримінації віруючих.

Також президент Володимир Зеленський обговорював цей закон з вселенським патріархом Варфоломієм.

Зазначимо, докладніше про ситуацію читайте в окремому матеріалі РБК-Україна "Геть від Москви. Як у Раді збираються заборонити зв'язки із РПЦ та що про це думає Зеленський".

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