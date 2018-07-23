Закон о реинтеграции улучшил координацию силовиков на Донбассе, - нардеп

Геращенко подчеркнула, что благодаря закону военные могут больше помогать населению на Донбассе

Координация силовых структур на Донбассе улучшилась благодаря принятию закона о реинтеграции. Об этом заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, передает пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко".

Она подчеркнула, что закон об особенностях госполитики и обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях способствует активизации восстановления освобожденных от боевиков территорий Донбасса.

"Первые результаты уже есть. Благодаря принятому закону, теперь на территории, граничащей с линией соединения, повышено дисциплину, действует принцип единоначалия, действует очень четкая координация силовых структур и специальных ведомств, которые задействованы в операции Объединенных сил", - отметила замглавы Верховной Рады.

По ее словам, благодаря документу военные получили больше возможностей для помощи гражданскому населению. Она добавила, что законом были переданы из Министерства инфраструктуры Минобороны специальные транспортные войска. Они сейчас работают в зоне ООС. За два месяца они построиили полностью один мост в поселок Троицкое, а сейчас работают по восстановлению моста в поселок Попасное.

Геращенко подчеркнула, что военные возмущены неприятием Кабмином предусмотренных законом о реинтеграции подзаконных актов.

"Военные возмущены тем фактом, что уже 75 дней продолжается операция Объединенных сил, а правительство, которое в месячный срок должно было разработать соответствующие подзаконные акты, ничего не сделало. Возможно, такая ситуация сложилась потому, что наше правительство не бывает в зоне проведения ООС... В рамках парламентского контроля мы ожидаем от правительства выполнения законодательства Украины, особенно касающегося поддержки армии", - добавила вице-спикер.

Напомним, в ВР призывают правительство принять постановление о применении оружия в зоне проведения ООС и пересечении людей и товаров через КПВВ в зоне ООС.

Геращенко заявила, что в Верховную раду внесут законопроект о Вооруженных силах Украины относительно применения оружия в зоне ООС.