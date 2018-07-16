В Раду внесут законопроект о ВСУ по применению оружия в ООС

Также в парламент внесут законопроект о гуманитарном гражданском разминировании

В Верховную раду внесут законопроект о Вооруженных силах Украины относительно применения оружия в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом сказала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко в ходе рабочего визита на Донбасс, передает пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко".

Кроме того, Геращенко сообщила о подготовке запросов в Кабинет министров Украины, который до сих пор не принял постановление о пересечении линии соприкосновения товаров и лиц в связи с началом ООС.

"По итогам визита мы с Ириной Фриз и Марией Ионовой уже готовим запросы в правительство, которое до сих пор не приняло постановление о пересечении линии соприкосновения товаров и лиц в связи с началом ООС, не принято постановление КМУ о применении оружия в ООС. Планируем в ближайшую среду посетить заседание правительства и озвучить эти вопросы. Также на днях мы внесем в ВР законопроект о гуманитарном гражданском разминировании и изменении в закон о Вооруженных силах по применению оружия в ООС", - отметила замглавы парламента.

Вице-спикер добавила, что к разминированию в районе ООС привлечены 39 групп численностью 164 человека. Она подчеркнула, что, по разным оценкам, на Донбассе пострадали от мин и опасны больше 7 тысяч га территории.

"Сейчас к разминированию в районе ООС привлечены 39 групп, численностью 164 человека. Из них 28 - это группы ВСУ, 1 группа государственной специальной службы транспорта. И от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям - 10 групп. Только в Луганской области ежедневно проверяется на наличие взрывоопасных предметов около 2 га земли. По разным оценкам, на Донбассе пострадали от мин и опасны больше 7000 га", - сказала она.

Напомним, в июне Геращенко сообщала, что Еврокомиссия (ЕК) готова к более активной помощи для решения гуманитарных проблем Донбасса.