Закон про реінтеграцію покращив координацію силовиків на Донбасі, - нардеп

Новини Політика 23.07.2018 - 14:48
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко підкреслила, що завдяки закону військові можуть більше допомагати населенню на Донбасі

Координація силових структур на Донбасі покращилась завдяки ухваленню закону про реінтеграцію. Про це заявила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, передає прес-служба партії "Блок Петра Порошенка".

Вона підкреслила, що закон про особливості держполітики і забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях сприяє активізації відновлення звільнених від бойовиків територій Донбасу.

"Перші результати вже є. Завдяки ухваленому закону, тепер на території, яка межує з лінією з’єднання, підвищено дисципліну, діє принцип єдиноначальності, діє дуже чітка координація силових структур і спеціальних відомств, які задіяні в операції Об’єднаних сил", - зазначила замголови Верховної ради.

За її словами, завдяки документу військові отримали більше можливостей для допомоги цивільному населенню. Вона додала, що законом було передано з Міністерства інфраструктури Міноборони спеціальні транспортні війська. Вони зараз працюють у зоні ООС. За два місяці вони побудували повністю один міст в селище Троїцьке, а зараз працюють по відновленню мосту у селище Попасне.

Геращенко підкреслила, що військові обурені неприйняттям Кабміном передбачених законом про реінтеграцію підзаконних актів.

"Військові обурені тим фактом, що вже 75 днів триває операція Об’єднаних сил, а уряд, який в місячний термін мав розробити відповідні підзаконні акти, нічого не зробив. Можливо, така ситуація склалася тому, що наш уряд не буває у зоні проведення ООС… У рамках парламентського контролю ми очікуємо від уряду виконання законодавства України, особливо, яке стосується підтримки армії", - додала віце-спікер.

Нагадаємо, у ВР закликають уряд прийняти постанову про застосування зброї у зоні проведення ООС та перетин людей і товарів через КПВВ в зоні ООС.

Геращенко заявила, що до Верховної ради внесуть законопроект про Збройні сили України щодо застосування зброї у зоні ООС.

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