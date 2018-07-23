Закон про реінтеграцію покращив координацію силовиків на Донбасі, - нардеп

Геращенко підкреслила, що завдяки закону військові можуть більше допомагати населенню на Донбасі

Координація силових структур на Донбасі покращилась завдяки ухваленню закону про реінтеграцію. Про це заявила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, передає прес-служба партії "Блок Петра Порошенка".

Вона підкреслила, що закон про особливості держполітики і забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях сприяє активізації відновлення звільнених від бойовиків територій Донбасу.

"Перші результати вже є. Завдяки ухваленому закону, тепер на території, яка межує з лінією з’єднання, підвищено дисципліну, діє принцип єдиноначальності, діє дуже чітка координація силових структур і спеціальних відомств, які задіяні в операції Об’єднаних сил", - зазначила замголови Верховної ради.

За її словами, завдяки документу військові отримали більше можливостей для допомоги цивільному населенню. Вона додала, що законом було передано з Міністерства інфраструктури Міноборони спеціальні транспортні війська. Вони зараз працюють у зоні ООС. За два місяці вони побудували повністю один міст в селище Троїцьке, а зараз працюють по відновленню мосту у селище Попасне.

Геращенко підкреслила, що військові обурені неприйняттям Кабміном передбачених законом про реінтеграцію підзаконних актів.

"Військові обурені тим фактом, що вже 75 днів триває операція Об’єднаних сил, а уряд, який в місячний термін мав розробити відповідні підзаконні акти, нічого не зробив. Можливо, така ситуація склалася тому, що наш уряд не буває у зоні проведення ООС… У рамках парламентського контролю ми очікуємо від уряду виконання законодавства України, особливо, яке стосується підтримки армії", - додала віце-спікер.

Нагадаємо, у ВР закликають уряд прийняти постанову про застосування зброї у зоні проведення ООС та перетин людей і товарів через КПВВ в зоні ООС.

Геращенко заявила, що до Верховної ради внесуть законопроект про Збройні сили України щодо застосування зброї у зоні ООС.