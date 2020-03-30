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Верланов: благодаря борьбе с контрафактом план по акцизам перевыполнен почти на 20%

Новости » Экономика     30.03.2020 - 16:02
Верланов: благодаря борьбе с контрафактом план по акцизам перевыполнен почти на 20%
Фото: Сергей Верланов (tax.gov.ua)

Верланов рассказал о росте поступлений в бюджет от алкогольного акциза

Поступления в общий фонд госбюджета от акцизного налога с ликеро-водочной продукции (ЛВП) уже сегодня составляют 541,4 млн грн, что на 19,2 % (+87,3 млн грн) больше поступлений всего марта 2019 года. При этом индикативные показатели за март уже перевыполнены на 18,3 % (+83,8 млн гривен). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГНС.

Таким образом, как отметили в налоговой, по состоянию на 30 марта индикативные показатели по акцизному налогу с ЛГП за первый квартал уже выполнен на 100,9% (+11,1 млн грн).

Верланов: благодаря борьбе с контрафактом план по акцизам перевыполнен почти на 20%

"Усиление контроля за производством ликеро-водочной продукции плюс системная борьба с контрафактным алкоголем в розничной сети, которую мы вели в течение последних трех месяцев, дали результат. Мероприятия, проведенные налоговой вместе с правоохранительными органами и местной властью, привели к стремительному увеличению бюджетных поступлений от акцизного налога", - заявил председатель ГНС Сергей Верланов.

Кроме того, по его словам, детенизация рынка ликеро-водочных изделий важна не только с точки зрения наполнения бюджета. "Производство и торговля контрафактом - это еще и прямая опасность для здоровья потребителей", - добавил глава налоговой.

Сообщается, что с момента своего создания в декабре 2019 года Департамент контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Государственной налоговой службы начал системную борьбу с нелегальным производством и оборотом ликеро-водочной продукции (ЛВП). Как результат, значительно возросли поступления в бюджет акцизного налога от ЛГП.

Напомним, в марте план поступлений акцизного налога со спирта в бюджет уже перевыполнен почти в 6 раз.

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