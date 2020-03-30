ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Верланов: завдяки боротьбі з контрафактом план по акцизах перевиконано майже на 20%

Новини » Економіка     30.03.2020 - 16:02
Верланов: завдяки боротьбі з контрафактом план по акцизах перевиконано майже на 20%
Фото: Сергій Верланов (tax.gov.ua)

Верланов розповів про зростання надходжень до бюджету від алкогольного акцизу

Надходження до загального фонду держбюджету з акцизного податку з лікеро-горілчаної продукції (ЛГП) вже сьогодні становлять 541,4 млн грн, що на 19,2 % (+87,3 млн грн) більше надходжень усього березня 2019 року. При цьому, індикативні показники за березень вже перевиконано на 18,3 % (+83,8 млн гривень). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДПС.

Таким чином, як наголосили у податковій, станом на 30 березня індикативні показники з акцизного податку з ЛГП за І квартал вже виконано на 100,9 % (+11,1 млн грн).

Верланов: завдяки боротьбі з контрафактом план по акцизах перевиконано майже на 20%

"Посилення контролю за виробництвом лікеро-горілчаної продукції плюс системна боротьба з контрафактним алкоголем у роздрібній мережі, яку ми вели протягом останніх трьох місяців, дали результат. Заходи, проведені податковою разом з правоохоронними органами та місцевою владою, привели до стрімкого збільшення бюджетних надходжень від акцизного податку", - заявив голова ДПС Сергій Верланов.

Окрім того, за його словами, детінізація ринку горілчаних виробів важлива не тільки з точки зору наповнення бюджету. "Виробництво та торгівля контрафактом - це ще й пряма небезпека для здоров’я споживачів", - додав очільник податкової.

Повідомляється, що з моменту свого створення у грудні 2019 року Департамент контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Державної податкової служби розпочав системну боротьбу з нелегальним виробництвом та обігом лікеро-горілчаної продукції (ЛГП). Як результат, значно зросли надходження до бюджету акцизного податку від ЛГП.

Нагадаємо, у березні план з надходжень акцизного податку зі спирту до бюджету вже перевиконано майже у 6 разів.

У ДПС показали, як ФОПам III групи заповнити квартальну декларацію Верланов роз'яснив, які зміни чекають на бізнес під час карантину
Новини України акцизСергій ВерлановДПСПодатки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся