План поступлений акцизного налога со спирта уже перевыполнен в 5,7 раза, - ГНС

Фото: Сергей Верланов (tax.gov.ua)

В налоговой заявили, что вывод спиртовой отрасли из тени - неизбежен

В Государственной налоговой службе рассказали про эффективную борьбу с теневым рынком спирта, в частности госбюджет уже сегодня получает дополнительные десятки миллионов гривен в бюджет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГНС.

"Государственная налоговая служба вместе с Национальной полицией, налоговой милицией и другими правоохранительными органами за считанные месяцы продемонстрировали, что вывод спиртовой отрасли из тени не только возможен, но и неизбежен. Сегодня, когда отрасль реагирует на повышение спроса на антисептики увеличением объемов производства, заблаговременно проведенные беспрецедентные меры по борьбе с нелегальным производством и оборотом спирта принесут дополнительные десятки миллионов гривен в бюджет", - заявил председатель ГНС Сергей Верланов.

В Государственной налоговой службе также отметили, что, начиная с конца 2019 года, наблюдается тенденция стабильного роста поступлений от ГП "Укрспирт" в сводный бюджет. Так, если в декабре 2019 года этот показатель составлял 37,7 млн грн, в январе 2020 года - 41,2 млн грн, в феврале - 43,3 млн грн, то уже за первые 25 дней марта - 127,8 млн гривен.

Кроме того, в налоговой обратили внимание на то, что другим результатом системной работы по детенизации спиртовой отрасли стал рост темпов поступления акцизного налога с произведенного в Украине спирта и значительное перевыполнение индикативов в феврале и особенно в марте.

"По состоянию на 27.03.2020 индикативные показатели с акцизного налога со спирта за I квартал уже перевыполнен в 2,4 раза (+ 40,6 млн гривен). В частности, поступления в общий фонд государственного бюджета составили: в январе - 12,9 млн грн (выполнение индикатора - 103,8%), в феврале - 11,6 млн грн, (исполнение - 142,2%), в марте (по состоянию на 27.03.2020) - 44,4 млн грн, что в 5,7 раза больше от запланированного показателя", - сказано в сообщении.

Напомним, в феврале ГНС направила в общий фонд госбюджета Украины 4,4 млрд грн поступлений от акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров. При этом темп роста поступлений, если сравнивать с показателем прошлого года, составил 134,1 %, а именно 1,1 млрд грн.