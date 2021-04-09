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УЕФА может перенести матчи Евро-2020 из четырех городов. Решение примут 19 апреля

Новина українською → Ньон, Пятница 09 апреля 2021 19:24
УЕФА может перенести матчи Евро-2020 из четырех городов. Решение примут 19 апреля Фото: УЕФА может перенести Евро-2020 из четырех городов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может перенести матчи Евро-2020 из четырех городов. Окончательное решение УЕФА планирует принять 19 апреля.

Об этом говорится на сайте УЕФА.

Как рассказали в УЕФА, готовность проводить матчи Евро-2020 со зрителями подтвердили 8 городов: Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Санкт-Петербург.

В то же время, УЕФА до сих пор ждет дополнительную информацию о планах по заполнению стадионов от Бильбао, Дублина, Мюнхена и Рима. Города должны предоставить информацию до 19 апреля, после чего УЕФА примет окончательное решение о проведении матчей там.

Отмечается, что Санкт-Петербург и Баку откроют стадионы для 50% зрителей, Будапешт планирует заполнить стадион на 100%, но со строгими правилами входа.

Амстердам, Бухарест, Глазго и Копенгаген позволят заполняемость стадионов от 25% до 33% зрителей. Лондон также подтвердил готовность открыть стадион минимум 25% зрителей.

Напомним, недавно УЕФА отменил ограничения относительно зрителей на матчах под своей эгидой. На матчах будут действовать только ограничения, которые действуют в странах проведения.

Добавим, в начале марта была информацию о возможности переноса матчей Евро-2020 из Бильбао, Глазго и Дублина.

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