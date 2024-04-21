Усього три години на день. Енергетики звернулися до українців із важливим проханням

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго .

Так, щодня з 19:00 до 22:00 українській енергосистемі важко витримувати баланс виробництва і споживання електроенергії.

"Щоб допомогти втримати енергосистему, не потрібно сидіти в темряві. Достатньо з 19:00 до 22:00 вмикати електроприлади по черзі та загалом ощадливо ставитись до споживання електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Чому склалася така ситуація

Зараз після трьох масованих ракетно-дронових атак на енергосистему, можливостей виробництва електроенергії не завжди вистачає до рівня споживання. Пошкоджені електростанції не можуть зараз виробляти стільки ж електроенергії, як до ударів по них росіян. Саме тому диспетчери "Укренерго" просять про допомогу енергосистемі - знизити використання потужних електроприладів у вечірні години.