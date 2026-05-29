Бизнесу назвали четкий дедлайн для переподтверждения критичности
Предприятия, которые имеют статус критически важных, должны будут повторно подтвердить его до 1 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
По словам министра, предприятия не обязаны постоянно подтверждать свой статус критически важных. Последний раз переподтверждение проводилось в декабре 2024 года, когда правительство одновременно пересмотрело критерии, в частности по уровню заработной платы.
"Теперь относительно переходного периода. Так же как и в прошлый раз, в декабре 2024 года, и в этом будет три месяца дано предприятиям на переподтверждение своей критичности. То есть до 1 сентября они должны пройти этот механизм", - сказал Соболев.
Он заверил, что механизм уже отработан, а необходимые документы и пакеты решений подготовлены, поэтому процесс не должен быть сложнее, чем во время предыдущего пересмотра.
"И раз в полтора года в условиях военного положения пересматривать критичности предприятий, которые реально критичны для экономики государства, нам кажется справедливо, потому что ситуация меняется", - отметил министр.
Новые правила бронирования
Напомним, 22 мая Кабинет министров принял постановление, которое меняет критерии бронирования военнообязанных для критически важных предприятий.
Отныне зарплатный порог для бронирования повысят до 26 тысяч гривен, а уже в июле-августе предприятия должны согласовывать свой статус критичности повторно.