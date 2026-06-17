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Бізнесу дозволили фіксувати ціну на електрику наперед

15:02 17.06.2026 Ср
2 хв
Що це змінює?
aimg Олена Чупровська
Фото: Свириденко пояснила рішення уряду (Getty Images)

Уряд запускає новий механізм, який має захистити підприємства від різких коливань цін на ринку електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Що саме дозволив уряд

Непобутові споживачі - бізнес та інші комерційні структури - зможуть купувати електроенергію за фіксованими умовами на тривалий період - квартал, пів року або рік наперед. Робити це можна буде через прозорі конкурентні аукціони.

Перші торги мають відбутися найближчим часом. Для пілотного запуску виставлять 4% обсягів генерації двох державних компаній - Енергоатому та Укргідроенерго.

Обсяги розподілили так:

  • 2% - через квартальні контракти;
  • 1% - через піврічні контракти;
  • 1% - через річні контракти.

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Чому це вигідно бізнесу

Зараз підприємства залежать від короткострокового ринку на добу наперед, де ціни постійно змінюються. Узимку через високий попит вартість світла зростає, а навесні чи влітку падає.

Новий механізм дає змогу заздалегідь зафіксувати ціну й обсяги постачання. Завдяки цьому компанії зможуть точніше планувати витрати, інвестиції та виробництво.

Вигоду отримають і виробники електроенергії. Для них це прогнозовані доходи, зрозумілі умови роботи та захист від падіння цін у місяці, коли електроенергії виробляють більше, ніж споживають.

Європейський досвід

У країнах Європейського Союзу довгострокові контракти на електроенергію - звична практика. Вони допомагають залучати фінансування для нових енергетичних проєктів.

Банки охочіше дають кредити, коли є гарантований покупець і зрозуміла ціна на майбутнє.

"Для побутових споживачів нічого не змінюється. Рішення стосується комерційного сегменту ринку електроенергії. Воно зробить ринок більш передбачуваним, допоможе енергетичним компаніям залучати інвестиції та будувати нові потужності", - сказала Свириденко.

Нагадаємо, Україна узгодила з МВФ оновлену програму фінансування, яка передбачає поетапне підвищення тарифів на комунальні послуги для населення.

Поки ціни на газ і світло для українців лишаються незмінними, а підвищувати їх уряд зможе лише після запуску соціального захисту для вразливих родин.

Як повідомляло РБК-Україна, компанія "Нафтогаз" уперше отримала доступ до потужностей для прийому зрідженого газу в литовському порту Клайпеда на період з 2033 по 2044 рік.

Окрім України, такий доступ отримали ще чотири інші європейські компанії, а угода має зробити постачання газу в країну більш надійним.

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Юлія СвириденкоЕлектроенергіяБізнес