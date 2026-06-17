Бізнесу дозволили фіксувати ціну на електрику наперед

Уряд запускає новий механізм, який має захистити підприємства від різких коливань цін на ринку електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
Непобутові споживачі - бізнес та інші комерційні структури - зможуть купувати електроенергію за фіксованими умовами на тривалий період - квартал, пів року або рік наперед. Робити це можна буде через прозорі конкурентні аукціони.
Перші торги мають відбутися найближчим часом. Для пілотного запуску виставлять 4% обсягів генерації двох державних компаній - Енергоатому та Укргідроенерго.
Обсяги розподілили так:
Зараз підприємства залежать від короткострокового ринку на добу наперед, де ціни постійно змінюються. Узимку через високий попит вартість світла зростає, а навесні чи влітку падає.
Новий механізм дає змогу заздалегідь зафіксувати ціну й обсяги постачання. Завдяки цьому компанії зможуть точніше планувати витрати, інвестиції та виробництво.
Вигоду отримають і виробники електроенергії. Для них це прогнозовані доходи, зрозумілі умови роботи та захист від падіння цін у місяці, коли електроенергії виробляють більше, ніж споживають.
У країнах Європейського Союзу довгострокові контракти на електроенергію - звична практика. Вони допомагають залучати фінансування для нових енергетичних проєктів.
Банки охочіше дають кредити, коли є гарантований покупець і зрозуміла ціна на майбутнє.
"Для побутових споживачів нічого не змінюється. Рішення стосується комерційного сегменту ринку електроенергії. Воно зробить ринок більш передбачуваним, допоможе енергетичним компаніям залучати інвестиції та будувати нові потужності", - сказала Свириденко.
Нагадаємо, Україна узгодила з МВФ оновлену програму фінансування, яка передбачає поетапне підвищення тарифів на комунальні послуги для населення.
Поки ціни на газ і світло для українців лишаються незмінними, а підвищувати їх уряд зможе лише після запуску соціального захисту для вразливих родин.
Як повідомляло РБК-Україна, компанія "Нафтогаз" уперше отримала доступ до потужностей для прийому зрідженого газу в литовському порту Клайпеда на період з 2033 по 2044 рік.
Окрім України, такий доступ отримали ще чотири інші європейські компанії, а угода має зробити постачання газу в країну більш надійним.