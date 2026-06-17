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Бизнесу разрешили наперед фиксировать цену на электроэнергию

15:02 17.06.2026 Ср
2 мин
Что это меняет?
aimg Елена Чупровская
Фото: Свириденко объяснила решение правительства (Getty Images)

Правительство запускает новый механизм, призванный защитить предприятия от резких колебаний цен на рынке электроенергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Что именно разрешило правительство

Небытовые потребители - бизнес и другие коммерческие структуры - смогут покупать электроэнергию на фиксированных условиях на длительный период - квартал, полгода или год вперед. Делать это можно будет через прозрачные конкурентные аукционы.

Первые торги должны состояться в ближайшее время. Для пилотного запуска будет выставлено 4% объемов генерации двух государственных компаний — "Энергоатома" и "Укргидроэнерго".

Объемы распределены следующим образом:

  • 2% - через квартальные контракты;
  • 1% - через полугодовые контракты;
  • 1% - через годовые контракты.
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Почему это выгодно бизнесу

Сейчас предприятия зависят от краткосрочного рынка "на сутки вперед", где цены постоянно меняются. Зимой из-за высокого спроса стоимость электроэнергии растет, а весной или летом падает.

Новый механизм позволяет заранее зафиксировать цену и объемы поставок. Благодаря этому компании смогут точнее планировать расходы, инвестиции и производство.

Выгоду получат и производители электроэнергии. Для них это прогнозируемые доходы, понятные условия работы и защита от падения цен в те месяцы, когда электроэнергии производят больше, чем потребляют.

Европейский опыт

В странах Европейского Союза долгосрочные контракты на электроэнергию - обычная практика. Они помогают привлекать финансирование для новых энергетических проектов.

Банки охотнее выдают кредиты, когда есть гарантированный покупатель и понятная цена на будущее.

"Для бытовых потребителей ничего не меняется. Решение касается коммерческого сегмента рынка электроэнергии. Оно сделает рынок более предсказуемым, поможет энергетическим компаниям привлекать инвестиции и строить новые мощности", - сказала Свириденко.

Напомним, Украина согласовала с МВФ обновленную программу финансирования, которая предусматривает поэтапное повышение тарифов на коммунальные услуги для населения.

Пока цены на газ и свет для украинцев остаются неизменными, а повышать их правительство сможет только после запуска системы социальной защиты для уязвимых семей.

Как сообщало РБК-Украина, компания "Нафтогаз" впервые получила доступ к мощностям по приему сжиженного газа в литовском порту Клайпеда на период с 2033 по 2044 год.

Помимо Украины, такой доступ получили еще четыре европейские компании, а соглашение должно сделать поставки газа в страну более надежными.

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Юлия СвириденкоЭлектроэнергияБизнес