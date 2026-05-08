У Зеленського вперше відреагували на зливи "плівок Міндіча" у ЗМІ

Українська влада не ухвалюватиме фундаментальних рішень тільки на підставі нових зливів "плівок Тимура Міндіча" у ЗМІ.

Як передає РБК-Україна , про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив в ефірі телемарафону.

Можливість відставки Умєрова

У Подоляка запитали, чи можлива відставка секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Рустема Умєрова, який фігурує на "плівках Міндіча".

"Якщо ми будемо ухвалювати фундаментальне рішення на підставі публікації "транскрипцій", як ви кажете, ну це трохи буде дивно для системи управління, це перше. І друге, Умєров дав розгорнуту відповідь на ті закиди, які є. Він хоче з'ясувати автентичність цього транскрипта тощо", - підкреслив радник керівника ОП.

Він нагадав, що Умєров хоче з'ясувати:

як "транскрипції" опинилися у відкритому доступі;

наскільки плівки автентичні;

чи не вирвані слова з контексту.

Окремо Подоляк додав, що, на його думку, Умєров є ефективним перемовником із країнами Близького Сходу, а також США.

Також радник керівника ОП вважає, що скандал не впливає на позиції Умєрова на переговорах.

Реакція Заходу

Відповідаючи на запитання про те, чому західні союзники не реагують на скандал так активно, як під час протестів 2025 року, коли українці виступили проти ліквідації незалежності НАБУ, Подоляк заявив про різницю між політичними концепціями і кримінальним процесом.

"З'явилася певна інформація в рамках розслідування, яке поки що не призвело до винесення судових вироків, і ми маємо дати тут якусь політичну оцінку. А як це тоді буде, знаєте, розглядатися? Це буде тоді розглядатися як безумовне... пряме втручання в правоохоронний процес", - сказав він.

Паралелі зі США та "файлами Епштейна"

Подоляк наголосив, що ні європейські, ні американські чиновники не стануть робити офіційні заяви щодо матеріалів розслідування, поки воно триває. Він навів приклад правосуддя у США.

"Ніхто з європейців чи американців точно цього робити не буде. Коли Мін'юст Сполучених Штатів говорить про "файли Епштейна"... ніхто ж не втручається і не каже: "це друкуйте, а це не друкуйте", хоча спроби були", - додав він.