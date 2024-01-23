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Бізнесмен Мазепа вийшов з СІЗО під заставу, - джерела

Фото: український бізнесмен Іван Мазепа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька, Юлія Акимова

Український бізнесмен Ігорь Мазепа вийшов з СІЗО під заставу, яка сьогодні була зменшена до 21 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Сьогодні, 23 січня, Київський апеляційний суд залишив українського бізнесмена Ігоря Мазепу під вартою, проте суттєво зменшив розмір застави.

Скориставшись рішенням суду про зменшення застави з майже 350 млн гривень до 21 млн гривень, Мазепа все ж вийшов з СІЗО під заставу.

Справа Мазепи

Нагадаємо, 18 січня джерела РБК-Україна повідомили про те, що на українсько-польському кордоні затримали відомого українського бізнесмена Ігоря Мазепу . Пізніше в компанії Concorde Capital уточнили, що бізнесмен хотів виїхати з країни для того, щоб потрапити на Всесвітній економічний форум у Давосі.

19 січня Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід. Його вирішили помістити під арешт. Згідно з рішенням суду, Мазепу помістять до слідчого ізолятора до 27 лютого.

Мазепу підозрюють в організації схеми незаконного заволодіння землею Київської ГЕС. Також у схемі нібито брали участь співробітники Держгеокадастру. Одного із співробітників Держгеокадастру заарештували ще минулого місяця, повідомили джерела РБК-Україна.

Також 19 січня заарештували ще двох фігурантів справи.

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