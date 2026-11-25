Бізнес зможе працювати без укриттів під час жовтої тривоги: Кабмін відтермінував вимоги
Уряд пішов назустріч бізнесу і пом'якшив вимоги до використання укриттів під час жовтої тривоги. У підприємців є час до початку червня 2027 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства економіки у Telegram.
Укриття і бізнес
Уряд продовжив до 4 червня 2027 року включно перехідний період для бізнесу щодо виконання вимог захисту працівників і відвідувачів під час жовтого рівня повітряної загрози.
Тепер підприємства, які ще не забезпечили доступ до укриттів, зможуть продовжувати роботу:
- за погодженням із працівниками,
- з дотриманням організаційних заходів безпеки.
Рішення напрацьовано спільно з бізнесом та відповідно рекомендаціям Верховної Ради.
Кабмін просить підприємців облаштовувати укриття у випадках, коли є така можливість та доцільність.
Деталі рішення
З 5 червня 2027 року діятиме диференційований підхід. Він залежатиме від максимальної кількості працівників і відвідувачів, які можуть одночасно перебувати на об'єкті:
- до 20 осіб включно - без обов'язкового укриття, але з оповіщенням, інформуванням про доступні укриття, погодженням із працівниками та організаційними заходами безпеки.
- від 21 до 99 осіб - доступ до укриття, безпечний простір або, за визначених умов, найбільш захищене внутрішнє приміщення.
- 100 і більше осіб - обов'язковий доступ до готового укриття достатньої місткості.
Окремі винятки передбачені для:
- підприємств, які об'єктивно не можуть забезпечити укриття,
- постачальників товарів і послуг першої необхідності - за умови дотримання встановлених заходів безпеки.
Раніше РБК-Україна писало, що Верховна Рада рекомендує Кабінету міністрів переглянути рішення про заборону роботи бізнесу під час "жовтої" повітряної тривоги.
Свої голоси "за" ухвалення постанови № 16027 віддали 302 народних депутати.
Крім того, приватним компаніям дозволили будувати укриття з подальшою можливістю здавати їх в оренду або продавати підприємствам, які безпосередньо виробляють озброєння.