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В Україні дозволили приватному бізнесу будувати підземні оборонні виробництва

13:27 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Тетяна Степанова
В Україні дозволили приватному бізнесу будувати підземні оборонні виробництва Фото: в Україні дозволили приватному бізнесу будувати підземні оборонні виробництва (скрін з відео)
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Кабінет міністрів ухвалив низку рішень, спрямованих на підтримку оборонно-промислового комплексу Укранїи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram премєр-міністра України Сергія Корецького пресслужбу Міністерства оборони України.

За словами прем'єра, перше рішення передбачає залучення приватного бізнесу до будівництва підземних виробничих приміщень для потреб оборони.

Відтепер приватні компанії можуть будувати такі об’єкти, а надалі здавати їх в оренду або продавати підприємствам, які безпосередньо займаються виробництвом озброєння.

Очікується, що це спростить створення необхідної виробничої інфраструктури та дозволить збільшити кількість доступних площ для оборонних підприємств. Особливого значення таке рішення набуває на тлі посилення російських ударів.

Друге рішення стосується ввезення комплектуючих для виробництва озброєння, фінансування якого здійснюється міжнародними партнерами.

Уряд запровадив механізм, за яким такі комплектуючі можна імпортувати зі звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість (ПДВ).

Крім того, для бізнесу спрощено процедури огляду та митного оформлення товарів через механізм "єдиного вікна".

Як зазначив Корецький, відповідні зміни дозволять скоротити тривалість цих процедур у кілька разів.

У Міноборони пояснили, що такі зміни відкривають приватному капіталу доступ до спрощеного механізму будівництва та отримання дозвільних документів.

Відтак девелопери зможуть будувати захищені виробничі об’єкти за власні кошти, а після завершення будівництва передавати їх підприємствам ОПК у власність, оренду або користування.

Строки будівництва, умови використання та порядок передачі визначатимуться договорами між інвесторами та оборонними підприємствами. Водночас щонайменше 25% площі має бути надано саме оборонному сектору.

Щоб девелопери могли скористатись механізмом, необхідно буде укласти угоди, зокрема, з резидентами Defence City, виконавцями державних контрактів та підприємствами, визначеними Міністерством оборони критично важливими у сфері ОПК.

Ухвалені зміни дадуть змогу залучати небюджетні кошти до створення захищеної оборонної інфраструктури, прискорити створення і масштабування виробничих потужностей та спростити релокацію підприємств ОПК.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міністерство оборони України працює над розширенням співпраці з німецькими оборонними компаніями, розвитком спільного виробництва та залученням фінансування для українського ОПК.

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