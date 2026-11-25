Бизнес сможет работать без укрытий во время желтой тревоги: Кабмин отсрочил требования
Правительство пошло навстречу бизнесу и смягчило требования к использованию укрытий во время желтой тревоги. У предпринимателей есть время до начала июня 2027 года.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства экономики в Telegram.
Укрытия и бизнес
Правительство продлило до 4 июня 2027 года включительно переходный период для бизнеса по выполнению требований защиты работников и посетителей во время желтого уровня воздушной угрозы.
Теперь предприятия, еще не обеспечившие доступ к укрытиям, смогут продолжать работу:
- по согласованию с работниками,
- с соблюдением организационных мер безопасности.
Решение наработано совместно с бизнесом и, соответственно, рекомендациям Верховной Рады.
Кабмин просит предпринимателей обустраивать укрытия в случаях, когда есть возможность и целесообразность.
Детали решения
С 5 июня 2027 года будет действовать дифференцированный подход. Он зависит от максимального количества работников и посетителей, которые могут одновременно находиться на объекте:
- до 20 человек включительно - без обязательного укрытия, но с оповещением, информированием о доступных укрытиях, согласованием с работниками и организационными мерами безопасности.
- от 21 до 99 человек - доступ к укрытию, безопасное пространство или, при определенных условиях, наиболее защищенное внутреннее помещение.
- 100 и более человек - обязательный доступ к готовому укрытию достаточной вместимости.
Отдельные исключения предусмотрены для:
- предприятий, которые объективно не могут обеспечить укрытие,
- поставщиков товаров и услуг первой необходимости - при условии соблюдения установленных мер безопасности.
Ранее РБК-Украина писало, что Верховная Рада рекомендует Кабинету Министров пересмотреть решение о запрете работы бизнеса во время "желтой" воздушной тревоги.
Свои голоса "за" принятие постановления № 16027 отдали 302 народных депутата.
Кроме того, частным компаниям разрешили строить укрытия с последующей возможностью сдавать их в аренду или продавать предприятиям, непосредственно производящим вооружение.