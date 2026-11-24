Рада підтримала скасування заборони бізнесу працювати під час "жовтої" тривоги
Верховна Рада рекомендує Кабінету міністрів переглянути рішення про заборону роботи бізнесу під час "жовтої" повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа Ярослава Железняка.
Свої голоси "за" ухвалення постанови №16027 віддали 302 народних депутати.
"Рада підтримала мою з колегами постанову 16027 про обов'язок уряду переглянути рішення про заборону працювати у жовту тривогу", - йдеться у заяві Железняка.
Нардеп зазначив, що підприємець сам вирішує, працювати йому чи ні у "жовту" тривогу. Крім того, працівник сам вирішує припиняти йому роботу та йти в укриття чи ні, а єдиний обов'язок бізнесу - попередити про тривогу.
За словами Железняка, після голосування ВР уряд зобов'язаний переглянути своє відповідне рішення.
Нагадаємо, внаслідок російських атак українська економіка зазнала збитків на понад 7,7 млрд доларів. Уряд опрацьовує механізми підтримки бізнесу, щоб допомогти підприємствам вистояти та відновити діяльність.
Кабінет міністрів ухвалив низку рішень для підтримки українського оборонно-промислового комплексу.
Зазначимо, приватним компаніям дозволили будувати укриття з подальшою можливістю здавати їх в оренду або продавати підприємствам, які безпосередньо виробляють озброєння.