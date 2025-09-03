Бізнес закликає переглянути кліматичні вимоги для України та відтермінувати податок CBAM

Як повідомляє пресслужба ЄБА, асоціація неодноразово підкреслювала необхідність перегляду Другого національно визначеного внеску України (НОВ-2) в рамках Паризької кліматичної угоди.

У заяві зазначається, що нинішні цілі щодо зниження викидів (6873% до 2035 року від рівня 1990 року) є надто амбітними й не враховують руйнування інфраструктури та зниження промислової активності.

"У поточних умовах кліматичні зобов’язання мають бути реалістичними та такими, що не загрожують залишкам діючої промисловості", – наголошується в заяві.

Крім того, ЄБА підтримала ініціативу щодо відтермінування дії CBAM для України, підкресливши важливість збереження конкурентоспроможності українських експортерів на ринку ЄС.

Асоціація очікує, що уряд і Верховна рада продовжать діалог із бізнесом щодо збалансованого впровадження кліматичної політики з урахуванням воєнних обставин.