Бизнес призывает пересмотреть климатические требования для Украины и отсрочить налог CBAM

Как сообщает пресс-служба ЕБА, ассоциация неоднократно подчеркивала необходимость пересмотра Второго национально определенного вклада Украины (НОВ-2) в рамках Парижского климатического соглашения.

В заявлении отмечается, что нынешние цели по снижению выбросов (68-73% до 2035 года от уровня 1990 года) слишком амбициозны и не учитывают разрушение инфраструктуры и снижение промышленной активности.

"В текущих условиях климатические обязательства должны быть реалистичными и не угрожающими остаткам действующей промышленности", – отмечается в заявлении.

Кроме того, ЕБА поддержала инициативу относительно отсрочки действия CBAM для Украины, подчеркнув важность сохранения конкурентоспособности украинских экспортеров на рынке ЕС.

Ассоциация ожидает, что правительство и Верховная рада продолжат диалог с бизнесом о сбалансированном внедрении климатической политики с учетом военных обстоятельств.