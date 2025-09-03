Бізнес закликає переглянути кліматичні вимоги для України та відтермінувати податок CBAM
Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала уряд України переглянути кліматичні зобов’язання країни та відкласти запровадження механізму вуглецевого коригування на кордоні (CBAM), з огляду на складну економічну ситуацію та наслідки повномасштабної війни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву асоціації.
Як повідомляє пресслужба ЄБА, асоціація неодноразово підкреслювала необхідність перегляду Другого національно визначеного внеску України (НОВ-2) в рамках Паризької кліматичної угоди.
У заяві зазначається, що нинішні цілі щодо зниження викидів (6873% до 2035 року від рівня 1990 року) є надто амбітними й не враховують руйнування інфраструктури та зниження промислової активності.
"У поточних умовах кліматичні зобов’язання мають бути реалістичними та такими, що не загрожують залишкам діючої промисловості", – наголошується в заяві.
Крім того, ЄБА підтримала ініціативу щодо відтермінування дії CBAM для України, підкресливши важливість збереження конкурентоспроможності українських експортерів на ринку ЄС.
Асоціація очікує, що уряд і Верховна рада продовжать діалог із бізнесом щодо збалансованого впровадження кліматичної політики з урахуванням воєнних обставин.
СВАМ для України
Механізм прикордонного вуглецевого коригування (CBAM) передбачає запровадження вуглецевого мита на імпорт до ЄС таких товарів, як сталь, цемент, добрива, електроенергія, алюміній та водень.
За даними Федерації роботодавців України, у разі запровадження СВАМ для України, падіння ВВП складе $8,7 млрд до 2026 року, а у 2034 - вже $11,3 млрд.
Також Україну чекає зменшення податкових надходжень та соціальних внесків до бюджетів та фондів усіх рівнів унаслідок скорочення ділової активності.
Експерти наголошували, що для України, яка постачає до ЄС значні обсяги продукції з високим вуглецевим слідом CBAM становить серйозну загрозу та може вдарити по експорту.