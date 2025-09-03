ua en ru
Бизнес призывает пересмотреть климатические требования для Украины и отсрочить налог CBAM

Среда 03 сентября 2025 11:13
Бизнес призывает пересмотреть климатические требования для Украины и отсрочить налог CBAM Фото: введение CBAM для Украины угрожает промышленности (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) призвала правительство Украины пересмотреть климатические обязательства страны и отложить введение механизма углеродной корректировки на границе (CBAM), учитывая сложную экономическую ситуацию и последствия полномасштабной войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление ассоциации.

Как сообщает пресс-служба ЕБА, ассоциация неоднократно подчеркивала необходимость пересмотра Второго национально определенного вклада Украины (НОВ-2) в рамках Парижского климатического соглашения.

В заявлении отмечается, что нынешние цели по снижению выбросов (68-73% до 2035 года от уровня 1990 года) слишком амбициозны и не учитывают разрушение инфраструктуры и снижение промышленной активности.

"В текущих условиях климатические обязательства должны быть реалистичными и не угрожающими остаткам действующей промышленности", – отмечается в заявлении.

Кроме того, ЕБА поддержала инициативу относительно отсрочки действия CBAM для Украины, подчеркнув важность сохранения конкурентоспособности украинских экспортеров на рынке ЕС.

Ассоциация ожидает, что правительство и Верховная рада продолжат диалог с бизнесом о сбалансированном внедрении климатической политики с учетом военных обстоятельств.

СВАМ для Украины

Механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM) предполагает введение углеродной пошлины на импорт в ЕС таких товаров, как сталь, цемент, удобрения, электроэнергия, алюминий и водород.

По данным Федерации работодателей Украины, в случае внедрения СВАМ для Украины, падение ВВП составит $8,7 млрд к 2026 году, а в 2034 - уже $11,3 млрд.

Также Украину ожидает уменьшение налоговых поступлений и социальных взносов в бюджеты и фонды всех уровней вследствие сокращения деловой активности.

Эксперты отмечали, что для Украины, поставляющей в ЕС значительные объемы продукции с высоким углеродным следом, CBAM представляет серьезную угрозу и может ударить по экспорту.

