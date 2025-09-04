Бізнес втрачає людей через дозвіл на виїзд закордон чоловікам 18-22 років

Надання урядом дозволу на виїзд закордон чоловікам віком 18-22 років призвів до того, що частина людей цього віку почали покидати компанії і виїжджати в інші країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікерів конференції "Ефективне управління агрокомпаніями", яку провела асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" та коментар компанії "Сільпо".
Наприклад, у компанії "Сільпо" на сьогодні працює близько 3 тисяч людей віком 18-22 роки.
"Після оновлення порядку перетину державного кордону для чоловіків цієї категорії ми із занепокоєнням фіксуємо помітне зростання звільнень", - прокоментували у компанії, додавши, що частка людей, які звільнилася не перевищує 3% від загальної чисельності працівників згаданого віку.
Також дозвіл на виїзд негативно вплинув на кадрову ситуацію в агрохолдингу МХП.
"Законопроект, який дозволяє людям виїжджати до 22 років, ще більше ускладнює ситуацію. Ті стратегії, які працювали останні 3-4 роки, коли компанія системно вкладала (інвестиції – ред.) в молодь, вони просто в один момент рухнули. Тренд показує дуже негативну динаміку", - прокоментував директор з управління персоналу напрямку "Агро" компанії МХП Сергій Ніколаєв.
Нагадаймо, 27 серпня Кабінет міністрів України оприлюднив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років перетинати кордон під час воєнного стану.
Такі чоловіки зобов'язані мати при собі не тільки закордонний паспорт, а й військово-обліковий документ. Документи необхідно пред'являти в пунктах пропуску на вимогу працівника ДПСУ.
РБК-Україна писало, що від ранку 28 серпня людей 18-22 років дійсно почали пропускати через кордон. Дехто вже встиг виїхати.