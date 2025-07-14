Бізнес на війні? Експерт пояснив, як США планують постачати зброю Україні

Останні заяви американських політиків про постачання зброї Україні свідчать радше про прагнення до економічної вигоди, ніж про безумовну підтримку.

"Поки що конкретики надзвичайно мало. Безумовно, для нас це більше позитивні новини", - зауважив він.

Водночас експерт наголосив, що більшість заяв виглядають неоднозначно та непослідовно: "Зараз ми говоримо тільки про деякі заяви. І зі слів Трампа вони не зовсім зрозумілі". На його думку, більш чітку позицію озвучив лише держсекретар США Марко Рубіо.

Як пояснив Несвітайлов, основна логіка, озвучена Рубіо, полягає в тому, що європейські партнери мають передати Україні власну зброю - зокрема системи Patriot - а натомість придбати нову техніку у США.

"Це буде значно швидше. Бо якщо купувати у Америки - щось потрібно контрактувати і виробляти", - зазначив він.

При цьому фахівець звернув увагу на те, що такі підходи виглядають як бізнес-модель.

"У чому тут можна дійсно похвалити Дональда Трампа - що він робить бізнес. Заробляє просто гроші на Сполучених Штатах Америки", - додав він.

За словами експерта, це дозволяє США прокачувати власну оборонну промисловість і водночас позиціонувати себе як союзника України.

Несвітайлов визнав, що постачання зброї є критично важливим для України, але він не вважає це свідченням зміни підходу Дональда Трампа.

"Я б це не назвав розворотом. У Трампа, в принципі, ніколи не було таких серйозних ілюзій щодо Володимира Путіна", - зазначив він.

На його думку, Трамп розглядає російського диктатора Володимира Путіна як прагматика, якого можна зупинити фінансовими або політичними домовленостями. Однак, переконаний експерт, Трамп не до кінця розуміє глибинні мотиви Путіна та природу війни, яку той веде проти України.

"Він просто не розуміє цієї історії, що Путін хоче знищити Україну й усе українське", - підсумував він.