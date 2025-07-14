Бизнес на войне? Эксперт объяснил, как США планируют поставлять оружие Украине

Последние заявления американских политиков о поставках оружия Украине свидетельствуют скорее о стремлении к экономической выгоде, чем о безусловной поддержке.

"Пока конкретики чрезвычайно мало. Безусловно, для нас это больше положительные новости", - отметил он.

В то же время эксперт отметил, что большинство заявлений выглядят неоднозначно и непоследовательно: "Сейчас мы говорим только о некоторых заявлениях. И со слов Трампа они не совсем понятны". По его мнению, более четкую позицию озвучил только госсекретарь США Марко Рубио.

Как пояснил Несвитайлов, основная логика, озвученная Рубио, заключается в том, что европейские партнеры должны передать Украине собственное оружие - в частности системы Patriot - а взамен приобрести новую технику в США.

"Это будет значительно быстрее. Потому что если покупать у Америки - что-то нужно контрактовать и производить", - отметил он.

При этом специалист обратил внимание на то, что такие подходы выглядят как бизнес-модель.

"В чем здесь можно действительно похвалить Дональда Трампа - что он делает бизнес. Зарабатывает просто деньги на Соединенных Штатах Америки", - добавил он.

По словам эксперта, это позволяет США прокачивать собственную оборонную промышленность и одновременно позиционировать себя как союзника Украины.

Несвитайлов признал, что поставки оружия являются критически важными для Украины, но он не считает это свидетельством изменения подхода Дональда Трампа.

"Я бы это не назвал разворотом. У Трампа, в принципе, никогда не было таких серьезных иллюзий относительно Владимира Путина", - отметил он.

По его мнению, Трамп рассматривает российского диктатора Владимира Путина как прагматика, которого можно остановить финансовыми или политическими договоренностями. Однако, убежден эксперт, Трамп не до конца понимает глубинные мотивы Путина и природу войны, которую тот ведет против Украины.

"Он просто не понимает этой истории, что Путин хочет уничтожить Украину и все украинское", - подытожил он.