Бізнес просить довгострокової підтримки після руйнувань війни: ініціативи Ради та Кабміну

Для бізнесу, що постраждав від війни, потрібна системна довгострокова підтримка - пільги, преференції та секторальні гранти. Верховна рада планує збір пропозицій від підприємців, щоб сформувати рекомендації уряду щодо заходів для реальної допомоги.

Про це повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, пише РБК-Україна .

У парламенті планують збір пропозицій від бізнесу, щоб напрацювати рекомендації для уряду щодо заходів, які реально допомогли б підприємцям вижити та зміцнитися більш системно, адже вони платять податки, за рахунок яких ЗСУ відстоює незалежність України.

Як розповіла Шуляк, днями Кабмін оголосив про важливу ініціативу - виділення 74 млн грн грантів для 117 компаній, які працюють у переробній сфері.

Підприємці зможуть спрямувати кошти на купівлю обладнання, потужностей, будівництво або реконструкцію виробничих приміщень. Але для підтримки бізнесу, особливо того, що зазнав втрат через війну, потрібна системна й довгострокова модель - точкових рішень замало.

"Це дуже важливий крок, і такі історії потрібно поширювати. Ба більше, необхідно створити систему пільг і преференцій. Спільно з грантовою підтримкою це буде ефективно", - наголосила Олена Шуляк.

Робоча група для підтримки бізнесу

У Верховній раді планують створити робочу групу, яка розробить пропозиції щодо механізмів компенсацій бізнесу, потужності якого зруйновані війною.

Йдеться не про прямі виплати, а про непряму підтримку: податкові пільги, преференції чи програми енергоефективності.

"Ми маємо розробити рекомендації щодо механізму, який дозволить компенсувати бізнесу руйнування його потужностей та інфраструктури", - пояснила Шуляк.

За її словами, звернення щодо державної підтримки надходять постійно як від прифронтового бізнесу, так і від компаній у тилу.

Сотні підприємств втратили майно, що призвело до значних збитків. Це ставить під загрозу їхнє існування та надходження до бюджету, від яких залежить допомога ЗСУ.

Можливі механізми допомоги

Серед варіантів підтримки - податкові пільги для підприємств, які змушені платити за нерухомість і землю, навіть якщо не працюють через брак клієнтів. Це створює фінансовий тягар, каже Шуляк.

Також обговорюється розширення програми "5-7-9" для бізнесу з пошкодженими приміщеннями та використання коштів Фонду декарбонізації для енергоефективного відновлення - за умови відповідних зобовʼязань з боку бізнесу щодо енергоефективного відновлення нежитлової нерухомості.

Частину допомоги можуть забезпечити громади, зокрема прифронтові, які вже реалізують власні програми.

"Цей досвід треба дослідити та систематизувати. Лише так ми зможемо знайти рішення, яке допоможе постраждалому бізнесу. Над цим ми наразі й працюємо", - акцентувала Олена Шуляк.