Бизнес просит долгосрочной поддержки после разрушений войны: инициативы Рады и Кабмина

Для бизнеса, пострадавшего от войны, требуется системная долгосрочная поддержка - льготы, преференции и секторальные гранты. Верховная рада планирует сбор предложений от предпринимателей, чтобы сформировать рекомендации правительству по мероприятиям для реальной помощи.

Об этом сообщила Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, пишет РБК-Украина .

В парламенте планируют сбор предложений от бизнеса, чтобы наработать рекомендации для правительства относительно мер, которые реально помогли бы предпринимателям выжить и укрепиться более системно, поскольку они платят налоги, за счет которых ВСУ отстаивает независимость Украины.

Как рассказала Шуляк, на днях Кабмин объявил о важной инициативе - выделение 74 млн грн грантов для 117 компаний, работающих в перерабатывающей сфере.

Предприниматели смогут направить средства на покупку оборудования, мощностей, строительство или реконструкцию производственных помещений. Но для поддержки бизнеса, особенно того, что понес потери из-за войны, нужна системная и долгосрочная модель - точечных решений мало.

"Это очень важный шаг, и такие истории нужно распространять. Более того, необходимо создать систему льгот и преференций. Совместно с грантовой поддержкой это будет эффективно", - подчеркнула Елена Шуляк.

Рабочая группа для поддержки бизнеса

В Верховной раде планируют создать рабочую группу, которая разработает предложения по механизмам компенсаций бизнесу, мощности которого разрушены вследствие войны.

Речь идет не о прямых выплатах, а о косвенной поддержке: налоговых льготах, преференциях или программах энергоэффективности.

"Мы должны разработать рекомендации относительно механизма, который позволит компенсировать бизнесу разрушение его мощностей и инфраструктуры", - пояснила Шуляк.

По ее словам, обращения по поводу государственной поддержки поступают постоянно как от прифронтового бизнеса, так и от компаний в тылу.

Сотни предприятий потеряли имущество, что привело к значительным убыткам. Это ставит под угрозу их существование и поступление в бюджет, от которых зависит помощь ВСУ.

Возможные механизмы помощи

Среди вариантов поддержки - налоговые льготы для предприятий, вынужденных платить за недвижимость и землю, даже если они не работают из-за нехватки клиентов. Это создает финансовое бремя, говорит Шуляк.

Также обсуждается расширение программы "5-7-9" для бизнеса с поврежденными помещениями и использование средств Фонда декарбонизации для энергоэффективного восстановления - при условии соответствующих обязательств со стороны бизнеса по энергоэффективному восстановлению нежилой недвижимости.

Часть помощи могут обеспечить громады, в частности, прифронтовые, которые уже реализуют собственные программы.

"Этот опыт нужно исследовать и систематизировать. Только так мы сможем найти решение, которое поможет пострадавшему бизнесу. Над этим мы и работаем", - акцентировала Елена Шуляк.