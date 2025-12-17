Бізнес попереджає: законопроєкт про тютюн загрожує втратою робочих місць і скороченням податків

Документ може призвести до втрати робочих місць, скорочення податкових надходжень та зупинки виробництв у воєнний час.

Порушення міжнародних зобов'язань та обмеження конкуренції

Законопроєкт, зареєстрований наприкінці листопада, передбачає обов'язок першочергового використання тютюнової сировини українського походження. Такий підхід, підкреслюють в EBA, обмежує свободу вибору постачальників, створює преференції окремим учасникам ринку та не відповідає принципам ринкової економіки. Крім того, існує ризик штучного завищення цін на сировину та зростання собівартості готової продукції.

У EBA наголосили, що положення законопроєкту суперечать статті 42 Конституції України щодо захисту конкуренції та нормам Закону України "Про захист економічної конкуренції" в частині заборони антиконкурентних дій органів влади та створення дискримінаційних умов для суб’єктів господарювання.

Запропоновані норми також не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, положенням ГАТТ 1994 та Угоді TRIMs СОТ, які забороняють встановлення вимог щодо обов’язкового використання вітчизняної сировини як умови виробництва.

Виробничі ризики у воєнний час

Законопроєкт ігнорує й реальні виробничі умови. Міжнародні виробники використовують сировину з чіткими стандартами якості - вміст нікотину, вологість, смакові характеристики, показники горіння.

"На сьогодні відсутня підтверджена інформація про можливість стабільного забезпечення таких стандартів за рахунок вітчизняної сировини", – підкреслили в EBA.

Крім того, документ не враховує кліматичні ризики – посухи, повені, заморозки, а також форс-мажорні обставини в умовах воєнного стану. Це створює ризик зупинки виробництва у разі відсутності сировини необхідної якості.

Надмірне регулювання

Американська торговельна палата в Україні виступає проти законопроєкту, адже такий підхід “обмежує свободу вибору постачальників і суперечить принципам ринкової економіки, не відповідає міжнародним зобов’язанням, Конституції України та чинному законодавству, не враховує кліматичні та безпекові умови, може призвести до зниження якості продукції, втрати конкурентоспроможності та зростання цін, що особливо небезпечно за умов високого рівня нелегальної торгівлі”.

ACC, зокрема, критикує положення про значне розширення електронного контролю: е-Акциз, електронне маркування, GPS-контроль транспорту, додатковий облік. У Палаті наголошують, що ці заходи дублюють уже наявні механізми контролю, не відповідають європейській практиці, яка не передбачає трекінг сировини, та є технічно складними або нереалістичними в умовах воєнних ризиків.

Економічні наслідки

Запровадження нових вимог без оцінки ефективності чинних інструментів збільшить операційні витрати бізнесу, не має визначених джерел фінансування та створює ризики для безперервності виробництва, додають в EBA.

У разі ухвалення законопроєкту у запропонованій редакції прогнозують скорочення внутрішнього виробництва тютюнових виробів, втрату робочих місць, зменшення податкових надходжень та переорієнтацію ринку на імпорт готової продукції.

Бізнес закликає Раду не підтримувати проєкт №14245 та доопрацювати його з урахуванням позиції бізнесу, принципів конкурентної економіки та міжнародних зобов'язань України.