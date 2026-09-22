UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Бізнес може отримувати більше від СЕС і батарей: у D.Solutions назвали рішення

17:07 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Сергій Новіков
Що заважає економити бізнесу при використанні СЕС (фото: GettyImages)

Український бізнес може отримувати більше економічної вигоди від власних сонячних електростанцій та систем накопичення енергії, якщо об'єднати їх у єдину керовану систему.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на колонку CEO D.Solutions Сергія Коваленка для Delo.ua.

За його словами, масове встановлення сонячних станцій та систем накопичення енергії допомогло українському бізнесу вистояти під час блекаутів. Однак коли ці активи працюють хаотично та без спільної логіки, підприємство щодня втрачає потенційну вигоду.

"Інтеграція СЕС, акумуляторів та EMS-систем у єдину керовану систему дозволяє не лише гарантувати енергонезалежність, а й перетворити витрати на стійкість у новий інструмент економії та додаткового прибутку", - написав Коваленко.

Що заважає бізнесу економити та яке рішення

За словами CEO D.Solutions, окрема робота СЕС та накопичувачів не завжди забезпечує максимальну економічну ефективність. Наприклад, батарея може заряджатися з мережі перед піком сонячної генерації або віддавати енергію в години, коли це економічно невигідно.

Вирішити цю проблему дозволяє об’єднання СЕС, накопичувачів, систем управління енергією та керованого споживання в єдиний енергетичний портфель. Це дає змогу оптимізувати споживання та витрати на електроенергію, а також використовувати надлишки генерації та можливості енергетичного ринку.

Читайте також: D.Solutions запропонував бізнесу чотири моделі фінансування енергетичних рішень

Український бізнес почав активно інвестувати у власну генерацію та накопичення через загрозу нестабільного електропостачання в умовах війни. Ця мотивація залишається ключовою, зауважує Коваленко.

"Проте зі збільшенням кількості встановленого обладнання важливим стає не лише те, скільки енергетичних активів має підприємство, а й те, як вони взаємодіють і скільки завдань здатні виконувати без шкоди для головного - стабільної роботи бізнесу", - підсумував CEO D.Solutions.

Нагадаємо, раніше D.Solutions розширила функціональність системи енергетичного менеджменту YASNO Power.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДТЕКБізнесСЭС