Бізнес може отримувати більше від СЕС і батарей: у D.Solutions назвали рішення

За його словами, масове встановлення сонячних станцій та систем накопичення енергії допомогло українському бізнесу вистояти під час блекаутів. Однак коли ці активи працюють хаотично та без спільної логіки, підприємство щодня втрачає потенційну вигоду.

"Інтеграція СЕС, акумуляторів та EMS-систем у єдину керовану систему дозволяє не лише гарантувати енергонезалежність, а й перетворити витрати на стійкість у новий інструмент економії та додаткового прибутку", - написав Коваленко.

Що заважає бізнесу економити та яке рішення

За словами CEO D.Solutions, окрема робота СЕС та накопичувачів не завжди забезпечує максимальну економічну ефективність. Наприклад, батарея може заряджатися з мережі перед піком сонячної генерації або віддавати енергію в години, коли це економічно невигідно.



Вирішити цю проблему дозволяє об’єднання СЕС, накопичувачів, систем управління енергією та керованого споживання в єдиний енергетичний портфель. Це дає змогу оптимізувати споживання та витрати на електроенергію, а також використовувати надлишки генерації та можливості енергетичного ринку.

Український бізнес почав активно інвестувати у власну генерацію та накопичення через загрозу нестабільного електропостачання в умовах війни. Ця мотивація залишається ключовою, зауважує Коваленко.

"Проте зі збільшенням кількості встановленого обладнання важливим стає не лише те, скільки енергетичних активів має підприємство, а й те, як вони взаємодіють і скільки завдань здатні виконувати без шкоди для головного - стабільної роботи бізнесу", - підсумував CEO D.Solutions.