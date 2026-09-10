D.Solutions запропонував бізнесу чотири моделі фінансування енергетичних рішень
Український бізнес може встановлювати сонячні електростанції, системи накопичення енергії та резервного живлення без необхідності одразу фінансувати повну вартість проєкту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення D.Solutions.
Банківське кредитування
Компанії можуть скористатися банківським кредитуванням для встановлення сонячних електростанцій. Серед банків-партнерів:
- UGB, ПриватБанк, Raiffeisen Bank;
- Асвіо Банк, MTB Bank, Sense Bank;
- Kredo Bank, OTP Bank та Банк Кредит Дніпро.
У такому випадку бізнес одразу отримує станцію у власність. Орієнтовний термін окупності становить 3-4 роки, а за умови продажу надлишкової електроенергії в мережу - від двох років.
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ЕСКО-контракт
Другий варіантом заробітку в D.Solutions назвали ЕСКО-контракт. За цією моделлю інвестиції в обладнання здійснює енергосервісна компанія, а бізнес поступово повертає кошти за рахунок економії на енергоспоживанні.
D.Solutions реалізує проєкти сонячних електростанцій та установок зберігання енергії зі стартовим внеском від 20%.
"Сонце-контракт"
Ще одна можливість - "Сонце-контракт", який не передбачає початкових інвестицій з боку бізнесу. D.Solutions власним коштом проєктує, будує та обслуговує СЕС, а клієнт купує вироблену нею електроенергію за нижчою ціною, ніж із мережі.
Після завершення контракту станція переходить у власність клієнта.
Поетапне впровадження
Також бізнес може впроваджувати енергетичні рішення поетапно: спочатку встановити резервне живлення або накопичувач енергії, потім додати сонячну електростанцію, а згодом об’єднати обладнання через систему управління EMS YASNO Power. Це дозволяє розподілити витрати в часі та отримувати ефект від уже встановленого обладнання.
"Нині головним викликом для багатьох компаній є не вибір енергетичного рішення, а пошук коштів для його реалізації. Водночас відсутність повної суми інвестицій уже не означає, що проєкт потрібно відкладати", - зазначив генеральний директор D.Solutions Сергій Коваленко.
Вибір - бізнесу
За його словами, бізнес може обирати між кредитуванням, ЕСКО-моделлю, контрактами без початкових вкладень або поетапним впровадженням.
"Наше завдання в YASNO полягає в тому, щоб допомогти компаніям знайти оптимальну модель фінансування та отримати енергетичну стійкість уже сьогодні", - додав він.
Нагадаємо, раніше D.Solutions, що входить в Групу ДТЕК Ріната Ахметова, розширила функціональність системи енергетичного менеджменту YASNO Power.
Нагадаємо, держава у 2026 році профінансує нові проєкти відновлюваної енергетики загальною потужністю до 1 ГВт задля підвищення автономності українських регіонів.
Додамо і те, що у першому кварталі 2026 року 824 споживача підключили свої побутові сонячні електростанції до електромереж ДТЕК.