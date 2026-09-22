Бизнес может получать больше от СЭС и батарей: в D.Solutions назавли решение

По его словам, массовая установка солнечных станций и систем накопления энергии помогла украинскому бизнесу выстоять во время блекаутов. Однако, когда эти активы работают хаотично и без общей логики, предприятие ежедневно теряет потенциальную выгоду.

"Интеграция СЭС, аккумуляторов и EMS-систем в единую управляемую систему позволяет не только гарантировать энергонезависимость, но и превратить затраты на устойчивость в новый инструмент экономии и дополнительной прибыли", - написал Коваленко.

Что мешает бизнесу экономить и какое есть решение

По словам CEO D. Solutions, отдельная работа СЭС и накопителей не всегда обеспечивает максимальную экономическую эффективность. К примеру, батарея может заряжаться из сети перед пиком солнечной генерации или отдавать энергию в часы, когда это экономически невыгодно.

Решить эту проблему позволяет объединение СЭС, накопителей, систем управления энергией и управляемого потребления в единый энергетический портфель. Это позволяет оптимизировать потребление и расход электроэнергии, а также использовать излишки генерации и возможности энергетического рынка.

Украинский бизнес начал активно инвестировать в собственную генерацию и накопление из-за угрозы нестабильного электроснабжения в условиях войны. Эта мотивация остается ключевой, отмечает Коваленко.

"Однако с увеличением количества установленного оборудования важно не только то, сколько энергетических активов имеет предприятие, но и то, как они взаимодействуют и сколько задач способны выполнять без ущерба для главного - стабильной работы бизнеса", - подытожил CEO D.Solutions.