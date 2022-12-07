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Бізнес-імперію Трампа визнали винною за всіма пунктами у справі про шайхрайство та ухиленні від податків

Фото: Колишній президент США Дональ Трамп (flickr.com)
Автор: Олег Васьків

Суд присяжних Манхеттена визнав винними дві компанії бізнес-імперії колишнього президента США Дональда Трампа за численними звинуваченнями в злочинному податковому шахрайстві та фальсифікації ділової документації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Trump Corp. і Trump Payroll Corp. були визнані винними за всіма пред'явленими їм звинуваченнями", - пишуть журналісти.

Трампу та його родині не було висинуто звинувачень у цій справі, але під час судового процесу прокурори неодноразово згадували експрезиденту США про його причетність до пільг, наданих певним керівникам, включаючи фінансовані компаніями квартири, оренду автомобілів та особисті витрати.

Бізнес-імперія Трампа може отримати максимальний штраф у розмірі 1,61 мільйона доларів після винесення вироку в середині січня.

"Їй не загрожує ліквідація, тому що згідно із законодавством Нью-Йорка немає механізму ліквідації компанії. Однак засудження за кримінальний злочин може вплинути на його здатність вести бізнес або отримувати кредити чи контракти", - вказують у CNN.

Нагадаємо, наприкінці літа Мін'юст США звинуватив Трампа у спробі приховати таємні документи державної ваги, які знайшли в його маєтку.

До слова, ФБР при обшуках у Трампа виявило 11 комплектів секретних документів. Частина з них була позначена як цілком секретні і призначалися для доступу тільки в спеціальних державних установах.

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Дональд Трамп