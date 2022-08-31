Минюст США обвинил Трампа в попытке скрыть тайные документы
Министерство юстиции США утверждает, что располагает доказательствами того, что секретные документы были умышленно скрыты от ФБР во время обысков в имении бывшего президента Донала Трампа.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно документу прокуроров, помощник Трампа утверждал, что бывший президент вернул все правительственные документы, после выхода из Белого дома в 2021 году.
Также в документе говорится о том, что адвокаты Трампа запрещали госслужащими открывать и заглядывать в любые коробки в комнате хранения во время обысков.
"Правительство также собрало доказательства того, что правительственные документы, вероятно, были скрыты и удалены из комнаты хранения, и это, вероятно, было сделано, чтобы помешать правительственному расследованию", - говорится в заявлении департамента.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что ФБР при обысках у Трампа выявило 11 комплектов секретных документов. Часть из них была обозначена как совершенно секретные и предназначались для доступа только в специальных государственных учреждениях.
Между тем бывший президент требует вернуть на место документы, изъятые агентами.
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