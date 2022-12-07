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Бизнес-империю Трампа признали виновной по всем пунктам по делу о мошенничестве и уклонении от налогов

Фото: Бывший президент США Дональ Трамп (flickr.com)
Автор: Олег Васкив

Суд присяжных Манхэттена признал виновными две компании бизнес-империи бывшего президента США Дональда Трампа по многочисленным обвинениям в преступном налоговом мошенничестве и фальсификации деловой документации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Trump Corp. и Trump Payroll Corp. были признаны виновными по всем предъявленным им обвинениям", - пишут журналисты.

Трампу и его семье не были предъявлены обвинениям по этому делу, но во время судебного процесса прокуроры неоднократно упоминали экс-президенту США о его причастности к льготам, предоставленным определенным руководителям, включая финансируемые компаниями квартиры, аренду автомобилей и личные расходы.

Бизнес-империя Трампа может получить максимальный штраф в размере 1,61 миллиона долларов после вынесения приговора в середине января.

"Ей не грозит ликвидация, потому что согласно законодательству Нью-Йорка нет механизма ликвидации компании. Однако осуждение за уголовное преступление может повлиять на его способность вести бизнес или получать кредиты или контракты", - указывают в CNN.

Напомним, в конце лета Минюст США обвинил Трампа в попытке скрыть секретные документы государственного веса, которые нашли в его имении.

К слову, ФБР при обысках у Трампа обнаружило 11 комплектов секретных документов. Часть из них была обозначена как вполне секретная и предназначалась для доступа только в специальных государственных учреждениях.

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Дональд Трамп