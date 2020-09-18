Бизнес-ассоциации просят Раду отозвать законопроекты, отменяющие детенизационные законы

Бизнес обратился к руководству профильных парламентских комитетов, главам фракций, главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову с призывом не поддерживать законопроекты №3853-1 и №3853-2, которые предлагают отменить расширение применения регистраторов расчетных операций (РРО), как такие, которые не имеют надлежащего обоснования и создают существенные риски возобновления схем минимизации налогов.

Об этом заявили Европейская бизнес ассоциация, члены Украинского Совета бизнеса - Общественный союз "Аптечная профессиональная ассоциация Украины", Ассоциация налогоплательщиков Украины, Ассоциация импортеров и дистрибьюторов автокомпонентов, Ассоциация "Украинские импортеры бытовой электроники", "Украинская федерация индустрии безопасности", сообщает "Интерфакс-Украина"

В обращениях говорится, что законопослушный бизнес поддерживает уже проголосованные в 2019 году Верховной Радой Украины законы Украины о введении программных РРО наряду с "классическими" кассовыми аппаратами, об отмене штрафа в 1 гривну за невыдачу фискального чека, повышении эффективности контроля за соблюдением законодательства через стимулирование покупателей требовать фискальный чек и возможности передавать чек в электронной форме, что крайне важно для интернет-торговли.

Бизнес-ассоциации напоминают парламентским партиям, что соответствующие нормы поддержаны руководством двух партий и содержатся в Меморандуме о сотрудничестве, подписанном год назад Коалицией УСБ с политическими партиями "Слуга народа" и "Голос".

"Один из пунктов предвыборного Меморандума прямо декларирует: "Введение единого налогового электронного документа для контроля цепочки поставок рисковых категорий товаров и стимулирование покупателя получать фискальный чек при их покупке", - говориться в обращении.

Бизнес не видит рисков для легальных участников рынка в так называемом "фискальном кешбэке", как инструменте обеспечения ответственности продавца за невыдачу фискального чека.

Закон предусматривает значительный перечень идентифицирующих данных, которые предоставляет жалобщик в самой жалобе, считают в украинской федерации индустрии безопасности, отмечая, что заявитель, который дает информацию о нарушениях, может это сделать только через собственный электронный кабинет налогоплательщика (cabinet.sfs.gov . ua/login).

"Указанные инициативы обеспечат прозрачные и равные конкурентные условия для всех участников рынка и создадут угрозы только для недобросовестных участников", - говорится в письме на ВРУ Ассоциации налогоплательщиков Украины.

В Ассоциации "Украинские Импортеры бытовой электроники" призывают ВРУ отказаться от отката детенизационных реформ и не создавать условия для роста мощных "схем" по занижению выручки и минимизации налогов: "Существующая ситуация выталкивает в "серую зону" добросовестных налогоплательщиков, которые стремятся к сохранению конкурентной способности".

Напомним, нормы законов №128-IX и №129-IX - о постепенном расширении сферы применения РРО и их программных аналогов, а также о механизме кешбэка - когда покупатели получают часть стоимости покупки, если продавец выдал фиктивный фискальный чек