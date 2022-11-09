Біжать з Херсона? Командування РФ вирішило відвести війська на лівий берег

Російське командування вирішило відвести окупаційні війська з Херсону на лівий берег Дніпра.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг нового командувача російських окупаційних військ в Україні Сергія Суровікіна.
"Найбільш доцільним варіантом є організація оборони по бар'єрному рубежу річки Дніпро... по лівому її берегу", - сказав він.
Суворкін заявив, що рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, але воно допоможе зберегти боєздатність угруповань військ.
За його словами, маневр окупаційних військ буде здійснено в найближчі терміни, і з'єднання займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра.
Міністр оборони Сергій погодився з пропозицією організувати оборону по рубежу річки Дніпро.
"Приступайте до відведення військ", - сказав він.
Нагадаємо, раніше в українській розвідці повідомляли, що Херсон обороняють від 30 до 50 тисяч росіян, і українським військам буде потрібен час, щоб відбити його.
Також повідомлялося, що окупанти підірвали всі мости на правому березі Херсонської області.
Раніше РБК-Україна аналізувала, чи готова Росія залишити Херсон і що відбувається на фронтах у Донецькій області.
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