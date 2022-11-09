Бегут из Херсона? Командование РФ решило отвести войска на левый берег

"Наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр... по левому ее берегу", - сказал он.

Суворкин заявил, что решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, но оно поможет сохранить боеспособность группировки войск.

По его словам, маневр оккупационных войск будет осуществлен в ближайшие сроки, и соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.

Министр обороны Сергей согласился с предложением организовать оборону по рубежу реки Днепр.

"Приступайте к отводу войск", - сказал он.