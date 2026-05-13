Бойцы ВСУ спасли гражданских с помощью наземного дрона: видео уникальной операции

21:46 13.05.2026 Ср
Операция по спасению состояла из трех этапов
aimg Валерий Ульяненко
Бойцы ВСУ спасли гражданских с помощью наземного дрона: видео уникальной операции Фото: наземный робот помог спасти людей в Донецкой области (DevDroid)
21-й отдельный полк беспилотных систем "Kraken 1654" 3-го армейского корпуса ВСУ провел операцию по спасению гражданских на Лиманщине с помощью наземных роботизированных комплексов (НРК).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Третьего армейского корпуса в Facebook.

На одной из позиций корпуса в прифронтовом городе на Лиманщине Донецкой области четверо пожилых людей, среди которых была раненая женщина, обратились за помощью по эвакуации. После этого операторы НРК развернули операцию по спасению.

Она состояла из трех этапов:

  • наземный дрон, который забрал гражданских;
  • переправка через реку;
  • эвакуация в больницу в Славянске.

Бойцы корпуса отметили, что их приоритетом является спасение человеческой жизни. Они также призвали всех жителей прифронтовых территорий к своевременной эвакуации для их безопасности.

Напомним, недавно украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ впервые сумели с помощью беспилотников и НРК взять под контроль позицию россиян без участия пехотинцев.

Отметим, в Купянске полк "Лава" 2-го корпуса НГУ "Хартия" с помощью роботов успешно уничтожил отделение российских оккупантов, которые закрепились в доме.

РБК-Украина также писало, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в марте роботизированные комплексы выполнили на 50% больше задач, чем в феврале.

После атаки дронов на Рязань вспыхнул пожар на одном из крупнейших НПЗ
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
