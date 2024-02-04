Бійці ЗСУ просунулися біля Бахмута: карти ISW

На фронті тривають позиційні бої на Куп'янському напрямку та біля Кремінної, та в районі кордону Донецької і Запорізької областей. Сили оборони трохи просунулися на Бахмутському напрямку, утримують позиції на лівобережжі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ).

Схід України. Операція №1 - Луганська область

У публікації зазначається, що 3 лютого позиційні бої тривали на лінії Куп'янськ-Кремінна.

Російські та українські джерела стверджували, що позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська поблизу Синьківки та озера Лиман; на південний схід від Куп'янська біля Іванівки, Крохмального, Табаївки, Новоселівського; на північний захід від Кремінної біля Тернів і Невського; на захід від Кремінної біля Ямполівки; і на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісництва.

Російські джерела стверджували, що війська РФ посилюють авіаудари на Куп’янському напрямку, і що 2 лютого скинули понад 10 плануючих бомб ФАБ-1500 на позиції ЗСУ поблизу Іванівки та Кислівки.

2 лютого речник Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш заявив, що війська РФ майже вдвічі скоротили добову швидкість артилерійського вогню на Куп’янському та Лиманському напрямках через погані погодні умови та інші невизначені обставини.

3 лютого російські джерела повідомили, що українські війська нібито завдали удару з Himars по хлібозаводу в окупованому Лисичанську Луганської області.

Операція №2 – Донецька область

Українські сили нещодавно трохи просунулися на південний захід від Бахмута.

Опубліковані 3 лютого кадри з геолокацією показують, як елементи 85-ї окремої моторизованої бригади російських загарбників завдають ударів по бійцях ЗСУ, які діють у лісистій місцевості на схід від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута), яка, за попередніми оцінками ISW, була під контролем окупантів, що "свідчить про те, що українські війська нещодавно відновили позиції в цьому районі".

Російське джерело стверджувало, що війська РФ просувалися по невизначеній дорозі в напрямку Іванівського (на захід від Бахмута) і нібито захопили нові висоти на північ і північний захід від Кліщіївки, а ЗСУ відбили кілька позицій на північ від Богданівки (на північний захід від Бахмуту).

При цьому експерти ISW не знайшли візуальних доказів, які підтверджують ці твердження.

Позиційні бої тривали поблизу Богданівки, Кліщіївки та на Іванівському напрямку. Речник Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш повідомив, що російське військове командування перекидає резерви на Бахмутський напрямок для прориву українських рубежів оборони на захід від Бахмута в напрямку Часів Яр.

Російські джерела стверджували 2 і 3 лютого, що війська РФ просунулися на північ, південь і південний захід від Авдіївки, але експерти ISW не спостерігали візуальних доказів цього.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися на 1,5 кілометра вздовж піщаного кар’єру на північній околиці Авдіївки та на один кілометр біля Опитного (на південний захід від Авдіївки).

Російські джерела також стверджували, що війська РФ нібито просунулися на схід від ресторану "Царська охота" (на південь від Авдіївки) і до 600 метрів біля Степового (на північний захід від Авдіївки).

Позиційні бої тривали біля Степового та в садівництві на північ від Авдіївки; на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського; та на південно-східній околиці Авдіївки.

Український журналіст Юрій Бутусов зауважив, що російське угруповання військ навколо Авдіївки складається з 6 бригад, 7 полків і 3 частин спеціального призначення та спецназу.

3 лютого позиційні бойові дії тривали на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Позиційні бойові дії тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки.

Російські джерела стверджували, що підрозділи російського 33-го мотострілецького полку нібито захопили позицію ЗСУ поблизу Новомихайлівки, хоча в ISW не спостерігали візуальних доказів цього.

"Південна вісь"

3 лютого в районі кордону Донецько-Запорізької областей тривали обмежені позиційні бойові дії.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки на південь від Золотої Ниви (на південний схід від Великої Новосілки).

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито незначно просунулися від Приютного до Новодарівки (обидва на південний захід від Великої Новосілки), хоча ISW не спостерігав візуальних доказів такого просування росіян.

3 лютого на заході Запорізької області тривали обмежені позиційні бойові дії. Українські та російські джерела повідомляли про бої поблизу Роботиного, Вербового (на схід від Роботиного) та Лугівського (на північний схід від Роботиного).

Російський "воєнкор" заявив, що українські сили інтенсивно використовують безпілотники з оглядом від першої особи (FPV) вздовж дороги Очеретувате-Пологи, яка проходить на південний схід від району Роботине, і що це перешкоджає руху росіян уздовж цього маршруту.

Декілька російських блогерів припустили, що війська РФ в цьому районі не мають достатніх засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), щоб ефективно протистояти використанню українських безпілотників.

Українські війська утримували позиції на східному (лівому) березі Херсонської області в умовах продовження позиційних боїв у цьому районі 3 лютого.

Відомий російський "воєнкор" розповідав, що війська РФ намагаються проводити штурм у Кринках, оскільки ЗСУ повністю контролюють повітряний простір за допомогою безпілотників. Також блогер казав, що постійні тактичні передислокації та переміщення російських підрозділів поблизу Кринок сильно ускладнюють зв'язок між підрозділами, і що війська РФ здебільшого не розуміють намірів командування та їхніх завдань у цьому районі.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося, що за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на фронті відбулося 77 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують штурми Авдіївки і довколишніх населених пунктів Донецької області.

За словами начальника прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Іллі Євлаша, наступ російських військ на фронті не може тривати вічно. Вже зараз ворогу не вистачає сил та засобів, щоб просуватися далі на лінії зіткнення.

Також повідомлялося, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції військових на Куп'янському напрямку, та розповів про обстановку.