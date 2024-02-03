Ситуація на фронті сьогодні 3 лютого

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 77 бойових зіткнень. Загарбники продовжують штурми Авдіївки і довколишніх населених пунктів Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Facebook.

Атаки росіян

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 14 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 9 ворожих дронів.

Авіаційних ударів зазнали: Охрімівка, Бударки, Чорне, Вільхуватка, Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Кліщіївка, Біла Гора, Олександропіль, Новокалинове, Очеретине, Авдіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Херсон, Саблуківка, Качкарівка, Республіканець, Червоний Маяк, Зміївка, Шляхове, Берислав, Миколаївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак окупантів поблизу Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки противника поблизу Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 29 атак ворога в районі Авдіївки та ще 15 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку оборонці продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 7 атак.

На Шахтарському напрямку захисники відбили атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи з розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмових дій.

Втрати ворога

Впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 складах боєприпасів та 1 артилерійському засобу противника.

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