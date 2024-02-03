Наступ росіян не може тривати вічно, але недооцінювати не варто, - ЗСУ

Наступ російських військ на фронті не може тривати вічно. Зараз ворогу не вистачає сил та засобів, щоб просуватися далі на лінії зіткнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"З того, що ми бачимо, противник не відмовиться вести бойові дії навіть цієї весни, оскільки продовжується формування і підрозділів, і підготовка резервів. Однак з того, що сказав Кирило Буданов, звичайно, наступ не може тривати вічно", - заявив він.

Євлаш пояснив, що для проведення наступальних дій потрібно залучити велику кількість особового складу, техніки, ресурсів та грошей.

"Наразі те, що вони зібрали тут, не вистачає, щоб просуватися далі. Ми зараз використовуємо нашу технічну перевагу, нашу інноваційність та нестандартний підхід до ведення бойових дій", - додав Євлаш.

Проте він наголосив, що противника не можна недооцінювати, оскільки російська армія залишається досить потужною.

"Звичайно, ворога не можна недооцінювати. Так, ми можемо певним чином ним глузувати, але недооцінювати не варто. Все ж таки це залишається одна з потужних армій світу, яка має на озброєння потужні БПЛА в досить великій кількості, РЕБ, великі запаси техніки, яка зберігається ще на далекому сході Росії", - зазначив речник.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, влітку українські військові провели контрнаступ на сході та півдні Україні. Вдалося деокупувати понад десяток населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.

Натомість зараз російські окупанти посилили штурми на фронті. Зокрема, загарбники намагаються прорвати українську оборону у районі Авдіївки, Мар'їнки, Куп'янська та Лимана. ЗСУ стримують спроби російських окупантів.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що найближчі півроку на фронті в Україні "будуть цікавими", оскільки, на його думку, в цей період закінчиться наступ Росії на лінії фронту.